1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот замечательный праздник учрежден 70 лет назад. Он напоминает о том, что мы должны обеспечить счастливое детство каждому ребенку, дать возможность получить хорошее образование, проявить таланты и способности.

Воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей страны – это важнейшая задача. По инициативе Президента Российской Федерации В.В.Путина существенно увеличены меры поддержки семей с детьми, реализация национальных проектов «Демо-графия» и «Образование» позволит укрепить институт семьи.

Дети – это наше будущее, которое ежедневно формируется любящей семьей, внимательными педагогами и наставниками. Благодарю всех, кто вносит вклад в воспитание подрастающего поколения, за их благородный труд, за заботу о сохранении традиционных ценностей нашего народа: трудолюбия, уважения к старшим, ответственности за судьбу Отечества.

Желаю всем радости от успехов детей, а ребятам – яркого летнего отдыха, интересных событий, верных друзей и солнечного настроения!

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей! Этот замечательный праздник отмечается в первый день лета, когда у ребят наступают летние каникулы.

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради них мы работаем и живем, развиваем район, строим планы на будущее. Этот праздник считается детским, но для нас, взрослых, он служит напоминанием об ответственности за судьбу каждого ребёнка. Мы должны заботиться об их физическом и нравственном здоровье, создавать необходимые условия для получения качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.

Юные жители Конаковского района достойно представляют родной район на областных и российских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. Задача общества, власти, семьи - и дальше поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло. В этот замечательный день от души желаем нашим детям отличного отдыха во время летних каникул, радости общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

С уважением, глава Конаковского района О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного отделения партии «Единая Россия» Д.Е.Щурин, депутат ЗС Тверской области Д.И.Дородных.