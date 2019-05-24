«ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST»: что осталось за кадром

Две недели прошло с того момента, как в Конакове с большим успехом прошел муниципальный гастрономический фестиваль «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST». Мы решили еще раз обратиться к теме фестиваля. Но этот разговор будет особый, разговор о том, что осталось «за кадром» проведения фестиваля. Поэтому наш сегодняшний гость - главный специалист отдела инвестиций и туризма администрации Конаковского района Татьяна Скрандовская, член организационного комитета проведения фестиваля, которая раскроет некоторые секреты этого грандиозного события.



- Татьяна, с чего начнем разговор?

- Наверное, надо начать с самого начала, с 2018 года, когда состоялся первый фестиваль сыра в Конаковском районе.

Да, наша газета уже писала о том, что родилась идея проведения фестиваля сыра, ведь открытие первой сыродельной артели в России в 1866 году Николаем Верещагиным в деревне Откроковичи Тверской губернии – это исторический факт.

- Как стали воплощать идею в жизнь?

- Начался поиск концепции мероприятия. Мозговой штурм. Уже в марте 2018 года на международной туристической выставке в Москве администрация Конаковского района и ООО «Компания Продвижение» презентовали будущий фестиваль сыра, тогда он еще имел название «Сыр на весь мир».

Нужна была площадка для проведения фестиваля. На помощь пришел Event отель Конаково Ривер Клаб. Развитая инфраструктура, опыт проведения массовых мероприятий – это было то, что надо для первого фестиваля!

- Так сегодня фестиваль носит название «ВЕРЕЩАГИН СЫРFEST». А вы говорите о названии «Сыр на весь мир».

- Именно исполнительный директор Конаково Ривер Клаб Наталья Лукьянова дала совет переименовать фестиваль и сменить логотип, так как «Сыр на весь мир» является торговой маркой компании «Эллада». Так родились название «Сырfest» и логотип, который используется сейчас. Уже позже, на защите тогда еще проекта фестиваля в Твери, Геннадий Шаталов, председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии Russian Event Awards, задал вопрос: «Если вы - родина отечественного сыроделия, то почему просто «СырFest», почему не «Верещагин Сырfest»? Так родилось название нашего фестиваля.

- Несколько слов о прошлогоднем фестивале.

- Первый фестиваль прошел в 2018 году на территории Event отеля Конаково Ривер Клаб. Организаторами фестиваля выступили администрация Конаковского района, ООО «Компания Продвижение» и Конаково Ривер Клаб. Даже для первого раза фестиваль прошел отлично, мы сами не ожидали такого количества гостей. Фестиваль посетили 4,5 тысяч человек. Потом были всевозможные победы на конкурсах Event-индустрии. Об этом сообщалось много раз.

- А что изменилось в этом году?

- В 2019 году происходит смена площадки фестиваля. Всем было понятно, что, приобретя известность уже с первого года, ожидаемое количество гостей превысит в несколько раз количество гостей 2018 года, которое территория Конаково Ривер Клаб не сможет принять. Было принято решение вынести фестиваль в город, определена площадка – центральная площадь города. Получателем субсидии на организацию фестиваля по конкурсу становится ООО «Агентство событий КнязевЪ», которое имеет многолетний опыт проведения масштабных мероприятий как в России, так и за ее пределами. Продюсером фестиваля становится Сергей Князев, организаторами фестиваля, как и в прошлом году, становятся администрация Конаковского района и ООО «Компания Продвижение» (Молочная здравница).

Смена площадки фестиваля на городскую площадь значительно усложнила задачу организации мероприятия, и было понятно, что увеличение затрат неминуемо. На совершенно пустой площади нужно было создать инфраструктуру, построить город фестиваля. Задача сложная. Помогли партнеры фестиваля.

- Как писался сценарий фестиваля?

- У Сергея Князева как главного продюсера фестиваля и у меня как сопродюсера и сценариста фестиваля стояла сложная задача. Мало создать инфраструктуру, ее необходимо было наполнить атмосферой праздника. Профессиональную программу нужно было развести развлекательными блоками. Да, именно блоками. Тут было и непонимание коллег, и споры. Привычного для всех концерта не будет, и точка! Все творческие номера будут разбиты на блоки по 30 - 35 минут в течение всего дня. Стояла задача выстроить сценарий и тайминг всего фестиваля, работу всех тематических площадок таким образом, чтобы гостям фестиваля не было скучно ни на одной из площадок ни на минуту и в то же время успеть посетить все активности на разных площадках. Концертную программу необходимо было выстроить таким образом, чтобы она была в течение всего дня на двух сценах, чтобы люди не устали от непрекращающихся номеров. Задача сложная, но выполнимая.

Важное решение по установке сцен! Их должно быть две: главная - на основной площадке фестиваля и вторая - в детской зоне, с детскими концертными блоками. Что касается основной сцены, мое решение было перенести ее со своего привычного места и установить на фестивале таким образом, чтобы звук шел вдоль двух площадей. Таким образом, я понимала, что только такое расположение сцены даст целостность картинки и объединение двух площадей в одну общую большую площадку фестиваля. И это получилось.

- По мнению многих гостей фестиваля, расстановка шатров - удачное решение. Эта идея была с самого начала?

- Много споров шло об оформлении ярмарочной зоны. Рассматривались разные варианты, но все же единогласно пришли к идее шатров. Моей задачей было найти поставщиков, которые смогут предоставить большое количество шатров одного формата и стиля; сцену главную оборудовать звуком и светом; разработать дизайн баннеров, печатной продукции; обеспечить территорию биотуалетами. Необходимо было найти надежных поставщиков и исполнителей. Коммерческих предложений поступало очень много. Задачей организаторов было обеспечение подключения электричества на всех необходимых точках площадки и многое другое.

- Вы говорите «организаторов». Кто эти люди?

- В вопросах оборудования площади шатрами и технического оборудования сцен пришел на помощь Константин Багаев, который взял на себя этот участок работы, получилась команда. На сегодняшний день у нас сформирована база поставщиков и исполнителей, с которыми мы будем работать и в дальнейшем.

Отдельно хочется сказать о главе Конаковского района Олеге Владимировиче Лобановском и заместителе главы администрации Конаковского района по развитию территории Александре Викторовиче Слепышеве. Они - мощнейший двигатель и административный ресурс этого фестиваля. Многие партнерские отношения строились благодаря им.

Александр Викторович взял на себя самую сложную задачу – обеспечение технической составляющей площадки фестиваля, связь с силовыми структурами, создание симбиоза власти, бизнеса и силовых структур. Создание той самой команды «бойцов невидимого фронта», без работы которых фестиваль не состоялся бы. Сколько переговоров он провел за последний месяц подготовки к фестивалю! Сколько сил и душевных, и физических вложил в фестиваль. Про таких людей говорят «батарейка». Нет, Слепышев – это не «батарейка», это мощнейший «аккумулятор».

- Кто занимался детской зоной?

- У нас получилось семь тематических зон. Как показывает практика, на массовые мероприятия люди приходят семьями. Как мама троих детей, я понимала, что даже на тематическом фестивале сыра самая главная зона даже не профессиональная, а детская! Есть такое негласное правило: счастливый ребенок - довольные родители. И какую бы интересную «взрослую» программу ни выстроили, если ребенку будет скучно, родителям будет не до мастер-классов и других активностей! Была поставлена задача – организовать детскую площадку с разными активностями, концертной программой, интерактивами и, конечно же, аттракционами. Лучшего организатора на детскую площадку, чем Алена Колесникова (режиссер народного театра «Авось-Ка») я не увидела и обратилась к ней за помощью.

- А кто занимался сыроварами?

- Огромная работа проделана Ларисой Алеевой. Всех сыроваров, которых вы видели на фестивале, а их было 35 из 17 регионов России, привлекла именно она. Лариса грамотно выстроила сыроваров в огромном ярмарочном шатре, длина которого составляла 85 метров, оборудовала их места, продумала до мелочей оформление, расстановку, расселила по отелям, обеспечила полную информационную и эмоциональную поддержку. Лариса создала все условия для комфортного пребывания сыроваров на фестивале. Но это еще не все. Сколько сырных тарелок на фестивале было создано талантом этой хрупкой женщины! А мега-сырная тарелка в 1,5 метра, которая с такой торжественностью выносилась на площадь, тоже создана ее руками, ее талантом!

- А профессиональной частью?

- Профессиональная программа - важнейший блок фестивальной программы. Валерий Михайлович и Елена Альбертовна Ильичевы создали экспозицию музея Верещагина, привлекли сырного сомелье Александра Крупецкова, который уже второй год на фестивале проводит мастер-класс сырной тарелки, и совместно с ним провели конкурс сырной тарелки среди гостей фестиваля. Идея сырного завтрака на площади рано утром также принадлежит Валерию Михайловичу, как и идея главного блюда фестиваля – варка на открытом воздухе французского блюда «Алиго». Он же их и воплотил. Художественное оформление в шатре мастер-классов и рядом с ним на площади, те самые разно-цветные паллеты, выстроенные в красивые скамейки, и столики, затейливые заборчики, стойки стали просто находкой!

Компания Симпл на партнерских отношениях предоставила свою продукцию – прекрасные вина на мастер-класс с дегустацией вин «Сыр и вино», который провел с огромным успехом сомелье Альберт Мещанинов.

- На фестивале было много волонтеров. Кто занимался их организацией?

- Организацию работы волонтеров взяла на себя Наталья Алексеевна Ризаева. Много раз во время фестивального дня я давала позывные по рации: «Наташа, мне нужны волонтеры», и через 2 - 3 минуты они были в том составе, о котором я просила, и в том месте, куда необходимо было подойти. И так во всем. Отработка четкая.

- Кто еще входил в состав «бойцов невидимого фронта»?

- Мы должны были позаботиться о питании детей (подростков) – участников и помощников на фестивале, питании представителей СМИ и сотрудников полиции. Задача сложная. Татьяна Корчагина – это она выстроила график питания всех групп таким образом, чтобы уход на обед групп остался незамеченным и безболезненным для проведения фестиваля. Она организовала питание для 154 человек во время фестиваля.

Встреча, размещение и курирование в течение всего дня тех, кто представлял себя в зоне ремесленников, сувенирной продукции, подготовка всех дипломов и прочих наградных материалов, которые вручались на главной сцене фестиваля, много-много административной работы - это тоже Таня Корчагина.

Помощь городской администрации в организации праздника чувствовалась постоянно. Вы заметили, как чисто было на фестивале и после него? Информационная поддержка. Рекламные ролики. И еще много помощи, которая осталась за кадром.

- Как вы считаете, цели фестиваля достигнуты? Все задуманное воплотилось?

- Моей задачей также было привлечение на фестиваль гостей, туристов, взаимодействие с туроператорами. По данным статистического анкетирования, почти 20 процентов гостей фестиваля – это приезжие. Для второго года проведения – это высокий показатель. Значимым показателем явилась и высокая загруженность отелей (гостиниц) города и района в период с 16 по 20 мая.

При работе такой командой нам удалось воплотить задуманное. Да, были недочеты, недоработки, но учитывая, что такого уровня и масштаба фестиваль в городе проводился в первый раз, мы, как и вы, учились. Проведена работа над ошибками, уже буквально на следующий день после фестиваля начали разрабатываться новые идеи на следующий год.

То количество восторженных отзывов, которые мы получили от туристов, гостей и сыроваров, дает нам понять, что мы двигаемся в нужном направлении. Нам есть куда расти, есть к чему стремиться и есть кем и чем гордиться!