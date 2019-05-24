РОДИТЕЛЯМ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОТДЫХ РЕБЕНКА ЛЕТОМ 2019 ГОДА

Приближается летняя пора. Многие задумываются, как организовать отдых детей летом? Помочь вам может размещенный на сайте управления образования администрации Конаковского района http://www.uob-konakovo.ru Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Тверской области.

Если вы планируете организовать отдых вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием детей, необходимо подать заявление или в администрацию учреждения, где учится ваш ребенок, или в администрацию учреждения дополнительного образования, при котором будет открыт лагерь с дневным пребыванием детей. Если вы хотите направить ребенка на отдых в загородный лагерь Тверской области, вам необходимо:

- обратиться к своему работодателю с заявлением о предоставлении путевки в загородный лагерь;

- получить от него или найти самостоятельно на сайте управления образования г. Тверь – http://www.obraz.tver.ru информацию о загородных лагерях Тверской области, куда можно направить ребенка на отдых с возмещением затрат на приобретение путевки из средств бюджета Конаковского района за счет субсидии из областного фонда софинансирования.

Работодатель заключает договор с загородным лагерем на приобретение путевки с частичной оплатой ее стоимости и для возмещения стоимости путевки в соответствии с нормативом в размере 4447 рублей (8894 руб. – для детей работников бюджетных организаций) обращается в управление образования администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 402, тел. (48242) 4-97-95-507), закупает в лагере путевку, при необходимости доплатив средства за стоимость путевки, и выдает ее родителю.

В целях повышения качества и доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей в каникулярное время администрацией города Тверь разработан портал по получению услуги отдыха и оздоровления детей с функцией обратной связи с потребителем.

Для самостоятельного заказа и получения путевки в загородный лагерь Тверской области вам необходимо:

1. Перейти на портал предоставления услуги: leto.tver.ru.

2. Создать учетную запись, оформить заявление о предоставлении путевки в муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный лагерь (далее – загородный лагерь) с приложением справки из общеобразовательного учреждения, подтверждающей факт обучения ребенка в данной организации; справки с места работы родителя (законного представителя) ребёнка (в случае если родитель (законный представитель) ребенка является сотрудником бюджетной организации, финансируемой из бюджетов различных уровней).

3. Получить подтверждение регистрации заявления, направленное на ваш адрес электронной почты.

4. Получить в управлении образования администрации Конаковского района «Гарантийное письмо», которым управление образования гарантирует перечисление целевых денежных средств из бюджета Конаковского района за счет средств субсидии из областного бюджета Тверской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Тверской области на организацию отдыха детей в каникулярное время. Для получения гарантийного письма вам необходимо обратиться в управление образования администрации Конаковского района (г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 13, каб. № 402, тел. (48242) 4-97-95-507) и представить следующие документы:

- заявление на имя начальника управления образования администрации Конаковского района;

- оригинал справки с места учебы вашего ребенка;

- оригинал справки с места работы родителя (законного представителя) – для работников бюджетных организаций;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- копию свидетельства о рождении (документа, удостоверяющего личность) ребенка.

5. Предоставить «Гарантийное письмо» в управление образования г. Твери (г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 28) и получить квитанцию об оплате услуги, направленную на ваш адрес электронной почты или распечатать в личном кабинете на портале.

6. Оплатить услугу (путевку) в течение 10 рабочих дней.

7. Получить уведомление о дате выдачи путевки в загородный лагерь, направленное на адрес вашей электронной почты.

Выдача путевок в загородные лагеря осуществляется в управлении образования г. Твери специалистом управления при предъявлении оригинала справки с места учебы ребёнка, справки с места работы родителя (законного представителя) (для сотрудников бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов различных уровней).

Вопросы, касающиеся порядка получения путевки в загородный лагерь, можно направлять в управление образования г. Твери в форме электронного документа по адресу электронной почты (e-mail): leto@adm.tver.ru

Для получения путевки на ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, один из родителей (законный представитель) обращается в ГКУ ТО «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района Тверской области (г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7, тел. (48242) 3-90-43) и представляет следующие документы:

а) заявление;

б) копию паспорта заявителя;

в) копию свидетельства о рождении ребенка (документа, удостоверяющего личность);

г) документы, подтверждающие доходы родителей (законных представителей) за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения. Сведения о доходах представляются на обоих родителей, состоящих в законном браке, независимо от места их регистрации, а в случае воспитания ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации, в неполной семье, представляются сведения о доходах родителя (законного представителя), проживающего совместно с ребенком;

д) справку о совместном проживании ребенка с родителем (законным представителем) ребенка;

е) копию справки медико-социальной экспертизы, в случае если родитель (родители) имеет группу инвалидности;

ж) документы об установлении опеки над несовершеннолетним или договор на воспитание детей в приемной семье (в случае если ребенок воспитывается в приемной или опекунской семье).

К рассмотрению принимаются документы, представленные в полном объеме. После рассмотрения документов информация о выдаче путевки в течение пяти дней доводится до сведения родителя (законного представителя) ребенка. Выдача путевки производится по месту обращения.

С 2019 года, если ваш ребенок нуждается в санаторно-курортном лечении, вам необходимо обратиться в детскую поликлинику ГБУЗ ТО «Конаковская ЦРБ» (г. Конаково, ул. Гагарина, д. 21) в каб. 39 (старшая медицинская сестра) или получить консультацию по телефону (48242) 4-44-32.

Для получения путевки необходимы следующие документы:

- справка от участкового педиатра по показаниям;

- паспорт родителя (законного представителя);

- написать заявление установленного образца.

Родители (законные представители) детей, проживающих в п. Редкино (имеющим регистрацию на территории поселка) и нуждающихся в санаторно-куротном лечении, могут обращаться в ФГБУЗ МЧС №57 ФМБА России (непосредственно к руководителю Н.Н.Внуковой): п. Редкино, ул. Гагарина, д.14 или по телефону 58-196.