НАЧАТА ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

24 мая в Тверской области, как и по всей России, началась государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников 9 классов. Всего на сдачу ГИА зарегистрированы 12424 школьника 9 классов Верхневолжья. А 27 мая одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ.

В форме основного государственного экзамена аттестацию планируют сдавать 11 839 учащихся 9 классов, а в форме государственного выпускного экзамена – 585 учеников Тверской области (государственный выпускной экзамен предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, находящихся в исправительных заведениях). Всего на территории региона организовано 156 пунктов проведения экзамена. В этом году основным изменением в итоговой аттестации в 9 классах стало введение итогового собеседования как одного из условий допуска к ГИА.

В Конаковском районе, как и по всей России, в установленный срок началась государственная итоговая аттестация для учеников 9 классов. На сдачу ГИА-9 зарегистрированы 839 участников. Организована работа 11 пунктов проведения экзаменов. 24 и 25 мая участники ГИА-9 сдавали иностранные языки, в нашем районе это английский язык (35 чел.) и немецкий язык (6 чел.). Во вторник 28 мая прошел русский язык в 11 ППЭ, 30 мая - самый массовый экзамен среди предметов по выбору - обществознание, он проходил в 5 пунктах. Впереди у девятиклассников: 4 июня - информатика и ИКТ (3 ППЭ), география (5 ППЭ), химия (3 ППЭ), 6 июня – математика (11 ППЭ), 11 июня - литература (3 ППЭ), физика (3 ППЭ), информатика и ИКТ, биология (3 ППЭ), 14 июня – история (3 ППЭ), физика (3 ППЭ) и география (3 ППЭ). Всего в Конаковском районе ГИА сдают 839 девятиклассников.

27 мая началась итоговая аттестация для учащихся 11 классов. Сдавать ЕГЭ будут 303 ученика 11-х классов и 4 учащихся организаций среднего профессионального образования. Открыли экзамены география (ее сдавали 10 учащихся) и литература (ее сдавали 17 учащихся). 29 мая впервые в один день сдавалась математика в двух уровнях: математика (базовый уровень) и математика (профильный уровень), соответственно 134 и 172 ученика. И закончилась первая экзаменационная неделя ЕГЭ по химии (34 чел.) и истории (41 чел.). Впереди у одиннадцатиклассников ЕГЭ по русскому языку (5 июня - 307 чел.), по физике, иностранным языкам (5 июня), по общество-знанию (10 июня - 126 чел.) и далее 13 июня - информатика и ИКТ, биология. И, конечно, же кто-то будет сдавать ЕГЭ в резервные дни - 18 и 20 июня (те, у кого в один день попали два предмета).