ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИТОГОВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ: МНЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Ежегодно Комиссией Общественной палаты РФ по развитию образования и науки проводится онлайн-опрос общественного мнения о едином государственном экзамене, различными структурами проводится мониторинг общественного мнения учащихся, их родителей, педагогов об основном государственном экзамене в 9 классах. Как же наши ребята готовятся к ГИА? Мы обратились с этим вопросом к ребятам средней школы № 8 г. Конаково. Вот их ответы.

Ксения Козлова, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково:

- После сдачи экзаменов в 9 классе у меня не было никаких идей насчет своего будущего. Поэтому я надеялась за лето определиться с направлением и, вместе с тем, с экзаменами. Моя мечта детства – работа в области права, поэтому выбор пал на юриспруденцию. В начале 10 класса я поехала на день открытых дверей в РУДН. Это стало мощным стимулом. Оказалось, что мне надо было готовиться к пяти экзаменам: русский язык, базовая математика, обществознание, история и английский (да, «юрист-международник» звучит потрясающе). Встал вопрос о подготовке. Английский язык – один из самых любимых предметов, к тому же я его сдавала в 9 классе. У меня был репетитор по этому предмету. За два года, по моему мнению, я проделала немалую работу. Мы прошли 3 учебника Starlight (9, 10, 11 класс), сборник ЕГЭ (Музпановой), отдельные тренажеры (словообразование, фразовые глаголы и т.д.). Более того, в 11 классе я открыла для себя школу янглийского языка Skyeng. Выбрав англоговорящего преподавателя, я не только повторила грамматику, но и получила хорошую разговорную практику. Для тренировки аудирования хорошо подходят лекции TED talks: есть возможность выбрать интересующую тему, также расширив свой кругозор. И, конечно же, английские песни. Итак, я считаю свою подготовку довольно плодотворной.

Игорь Константинов, выпускник 11 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково:

- Экзамены – тяжелейшие времена в жизни каждого учащегося. Будь то ОГЭ или ЕГЭ – все они проверяют не только твои знания, но и самого тебя на прочность, так как оказывают большое психологическое давление. Конечно же, ЕГЭ является более трудной ступенью в круговороте жизни ученика в связи с тем, что этот экзамен подготавливает нас к будущим трудностям учебы в университете или институте. Но через эту ступень необходимо переступить, и сделать это может каждый, надо лишь хорошенько подготовиться. Так как же подготовиться к ЕГЭ?

Для начала я бы хотел разобрать типы учеников, сдающих ЕГЭ. Некоторые ученики трясутся от страха, услышав слово «экзамены», так как боятся их, боятся, что не сдадут из-за сложности представленных в них заданий. Обычно такие ученики не обладают высоким уровнем знаний, а также они очень ленятся, чтобы к чему-то готовиться. Есть ученики, которые, наоборот, имеют высочайший уровень знаний, развитую логику и мышление, но почему-то также боятся экзаменов.

Так чтобы такого не было, в пример приводится третья группа учеников, которые уже смирились с тем, что это испытание неизбежно и его всего лишь нужно пройти. Эти ученики уже с 10 класса начинают осознанно готовиться к экзаменам, дабы изучить все аспекты самого ЕГЭ и его заданий. В 11 классе подготовка становится более усердной. Вот такие люди ничего не боятся, ведь за их плечами огромный кладезь знаний.

Я же, скорее всего, отношусь к третьей группе, так как не боюсь ЕГЭ и считаю, что если усердно готовиться к нему, то оно окажется достаточно легким в своем решении. В основном моя подготовка проходила через Интернет, поскольку именно там можно найти ответы почти на все вопросы, но также мне помогали школьные элективы, где мы тренировались решать задания ЕГЭ, постепенно разбирая каждое.

Анна Юровских, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково:

- Весь учебный год выпускники 11-го класса прикладывали усилия для подготовки к сдаче ЕГЭ, кто-то больше, кто-то меньше. Я бы хотела поделиться собственным опытом подготовки.

Для моей будущей профессии необходима сдача ЕГЭ по трем предметам: русский язык, профильная математика и обществознание. Еще в десятом классе я решила для себя, что интернет-образование самое эффективное. Во-первых, доступные цены позволяют заниматься намного больше времени за меньшую сумму денег.

Во-вторых, занятия проходят в комфортной обстановке. В-третьих, онлайн-преподаватели часто являются экспертами ЕГЭ, они знают о всех тонкостях экзамена и оформления заданий.

Материалы, по которым я занималась, - собственность онлайн-школ. К ним относятся авторские презентации, сборники и задачи. Но при подготовке к обществознанию мне также помог сборник П.А.Баранова «Обществознание: новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ» и книга В. Ткачука «Математика – абитуриенту». Хотелось бы упомянуть сайт, который позволяет прорешать множество типовых заданий из открытого банка задач ФИПИ по всем предметам, «Решу ЕГЭ».

Полина Васильева, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 8 г. Конаково:

- Как говорят все организаторы на каждом экзамене: « ЕГЭ – это лишь одно из жизненных испытаний, которое вам предстоит пройти». Все выпускники отлично знают, что данное «испытание жизни» требует большой и серьёзной подготовки. Необходимо освежить и обновить знания, научиться грамотно распределять время и, конечно, настроить себя на хороший позитивный лад.

Моя подготовка к ЕГЭ проходит весьма стандартно и, думаю, мало чем отличается от того, как себя готовят к экзаменам многие другие выпускники. Я сдаю 4 экзамена: русский и английский языки, общество-знание, математику (базовый уровень). Для подготовки занимаюсь с репетиторами по всем предметами, кроме английского языка. К ЕГЭ по английскому я готовлюсь в группе школы иностранных языков «Summit», которую я посещаю с 1 класса. Варианты ЕГЭ решаю в Интернете на сайте «Решу ЕГЭ». Систематизировать мои знания по обществознанию мне помогают сборники для подготовки к ЕГЭ авторов П.А.Баранова, А.В.Воронцова, С.В.Шевченко, а по английскому языку - справочники к ЕГЭ автора Е.С.Музлановой. И, конечно, я не пренебрегаю любой полезной информацией об экзаменах в социальных сетях: статьи, вебинары, группы и т.д. Готовиться к ЕГЭ было бы куда сложнее, если бы наши школьные учителя не давали нам хорошую базу знаний к экзаменам. Однако, несмотря на помощь учителей, репетиторов и Интернета, невозможно хорошо подготовиться к ЕГЭ, если сам выпускник не будет прикладывать к этому максимум усилий и стараний. Много времени я уделяю самоподготовке и считаю, что это неотъемлемая часть подготовки к ЕГЭ.

Подводя итог, хотелось бы дать совет всем выпускникам последующих годов: учиться, учиться и ещё раз учиться! Да, система ЕГЭ во многом не идеальна, но думайте о том, что ЕГЭ даст вам возможность пойти дальше и развиваться в тех сферах, которые вам нравятся. Очень важно быть психологически к этому готовым, и у вас обязательно всё получится!