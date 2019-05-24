Екатерина Меховникова: «Библиотека- это аптека для души»

27 мая в России отмечался День библиотек. Сегодня библиотека - это не просто место, где хранятся книги, ведь деятельность библиотекарей многогранна и охватывает различные стороны нашей с вами жизни. Жители Конаковского района имели возможность неоднократно в этом убедиться, посещая мероприятия не только в стенах библиотечных учреждений, но и районного значения. Межпоселенческая библиотека - участник и организатор конференций и семинаров различного уровня, а также разработчик интересных творческих проектов, которые известны далеко за границами района.

Мы побывали в Конаковской межпоселенческой библиотеке, пообщались с ее директором Екатериной Меховниковой и узнали, чем библиотека живет сегодня и что будет завтра.



- Екатерина Павловна, проработав в библиотечной системе не один десяток лет, вы стали свидетелем многих перемен. Как они отразились на работе библиотек?

- Я работаю в этой библиотеке более тридцати лет (шестнадцать из них директором). За это время действительно произошло много перемен. Самой главной, пожалуй, стала передача полномочий по библиотечному обслуживанию населения поселениям. И несмотря на то, что централизованная библиотечная система в нашем районе не сохранилась, межпоселенческая библиотека, как и прежде, является методическим центром для всех библиотек. Мы знаем о работе библиотек в поселениях практически все. Проводим обучение начинающих библиотекарей, на регулярной основе организуем семинары для обмена опытом и повышения профессионального уровня, даем консультации, а иногда оказываем практическую помощь. Статус межпоселенческой обязывает быть примером для поселенческих библиотек.

- Как библиотека конкурирует с интернетом и развитием технологий?

- Спор о том, кто победит - электронная или традиционная бумажная книга, давно закончен. И как ни парадоксально, но время показало, что победила книга печатная. А если говорить о развивающихся технологиях, то мы и не собираемся с ними конкурировать, а по возможности внедряем их в работу. В библиотеке ведутся электронный каталог, электронная краеведческая картотека, заключен договор с Национальной электронной библиотекой, и наши читатели могут ею пользоваться, оцифрован весь архив газеты «Заря» и особо ценные краеведческие издания. Библиотека уже сегодня обслуживает так называемых удаленных пользователей. Сайт, который создала методист нашей библиотеки, имеет солидное количество посещений. За прошлый год его посетили больше 44 000 человек. Мы рассказываем о своей работе, о новинках литературы, о наших мероприятиях не только со страниц местных газет. Библиотека ведет страницы и группы в социальных сетях. Думаю, что скоро в библиотеке появится и электронный формуляр.

- Все же, кто сегодня посещает библиотеку? Есть ли среди посетителей молодежь?

- Очень часто люди, с которыми мне приходится общаться, задают вопрос: «А что, в библиотеку еще кто-нибудь ходит?». Раньше я расстраивалась и даже оскорблялась. Со временем перестала реагировать. Библиотеки были, есть и будут потому, что они нужны. Нужны, конечно, не всем, но очень многим. Библиотека - это аптека для души. Читатели нашей библиотеки - это прежде всего дети. Их больше трех тысяч. Взрослых читателей у нас около трех тысяч. Еще одно заблуждение по поводу библиотек. Бытует мнение, что туда ходят только старики. Мы проанализировали возрастной состав наших читателей, и оказалось, что второе место после детей занимают сорокалетние люди. Да, они приходят в библиотеку реже, чем пенсионеры, но их большинство.

- Что читают больше всего?

- Сегодня чтение в библиотеке для многих стало отдыхом. И чаще у читателей пользуются спросом детективы, приключения, семейные саги, романы о любви. Мужчины обожают фантастику. Историческая литература, автобиографическая проза пользуются не меньшим успехом.

- Сколько книг насчитывает книжный фонд библиотеки? Как обстоит дело с комплектованием?

- Книжный фонд нашей библиотеки насчитывает 73804000 томов. Читатели обожают новинки. Всегда хочется больше новых книг, и никогда их не бывает достаточно. И нам бы хотелось чаще радовать читателей новинками, но книги в наши дни стали безумно дорогими. Но жаловаться в последние годы на отсутствие средств на пополнение книжного фонда не приходится. Средства выделяются и на новые книги, и мы имеем возможность подписываться на газеты и журналы.

- Чем сегодня живет главная библиотека района?

- Живем каждодневным общением с нашими читателями, проведением культурно-массовых, просветительских мероприятий, организацией и проведением выставок художников и мастеров декоративно-прикладного творчества, участием в акциях и конкурсах. Учимся, осваиваем новое и делимся этим с другими.

- Расскажите о людях, которые работают в вашей библиотеке.

- У нас на данный момент удачно сложился коллектив из 12 человек. Пенсионеров всего трое, включая меня. Большая половина - это библиотекари от тридцати и до пятидесяти лет. В коллективе часть сотрудников имеет специальное образование, а часть - это те, кто пришел к нам из других профессий. И это тоже хорошо. Нам есть чему учиться друг у друга. Поверьте мне, что миф о том, что работа в библиотеке - это, в основном, чтение, всего лишь миф. В библиотеке нужно многое знать, уметь и, главное, хотеть сделать. Инициатива здесь только приветствуется. Чтение книг тоже приветствуется, но в нерабочее время. Какая-то часть коллектива у нас постоянно меняется. Кто-то не устраивает нас, а у кого-то представления о работе в библиотеке не совпадают с существующими требованиями. В целом коллектив творческий и надежный.

- Какие-то грандиозные задумки на будущее есть?

- Я в том возрасте, когда к грандиозным планам относишься очень осторожно и ответственно. Но уж очень заманчивая идея поучаствовать в национальном проекте «Культура». Поддержка администрации Конаковского района придает уверенности. Прошлым летом капитально отремонтирована кровля библиотеки, сейчас идет ремонт фасада здания, установлено уличное видеонаблюдение, планируется устройство наружного освещения. Библиотечное обслуживание на достаточно высоком уровне, коллектив молодой и работоспособный. Есть все необходимое, чтобы поучаствовать в этом проекте. Сейчас заказан дизайн-проект. Его наличие - это одно из основных условий участия в конкурсе. Хочется поблагодарить нашу администрацию за понимание и помощь. Нам выделяется 400000 рублей на оплату услуг дизайнеров. Если все получится, то наша библиотека сможет полностью преобразиться и будет радовать горожан современным дизайном, современным оборудованием и обновленным книжным фондом. - Ектерина Павловна, выражение «Библиотека продолжает жить» сейчас актуально?

- Да, это так. И полная уверенность в этом не покидает меня, особенно в последние годы. Конечно, изменения будут. Будут закрываться маленькие библиотеки. Нечасто, но будут строиться новые. Библиотеки нашли свое место в современном обществе, и это подтверждено временем.