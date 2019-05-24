СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

ПОБЕДЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ



18 - 19 мая в Вышнем Волочке прошло личное первенство Тверской области по легкой атлетике.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены области и конаковские легкоатлеты ДЮСШ «Олимп». Наши ребята показали хорошие результаты. Айдар Исхаков занял первое место на дистанциях 1500 и 800 метров. Марьяна Игнатова на дистанции 800 метров заняла 3 место. Второй разряд на дистанции 200 метров выполнила Ульяна Яковлева.

Также накануне успешно выступила на чемпионате Тверской области по легкой атлетике член КЛБ «Марафонец» Анна Черепанова. На дистанции 10 км Анна заняла первое место, а во второй день на дистанции 5 км - второе. Поздравляем!

А. АФОНЕНКО, тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Олимп».



В ЧЕСТЬ ДНЯ ХИМИКА



26 мая в спорткомплексе Редкинского опытного завода прошли юношеские соревнования по вольной борьбе.

Организаторами соревнований являлись отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района, администрация и Совет депутатов поселка Редкино при поддерже Редкинского опытного завода. В них приняли участие спортсмены Санкт-Петербурга, Твери, Тверской области и Конаковского района. Соревнования были посвящены отмечаемому в нашей стране 26 мая Дню химика.

Новость месяца

ТАИСИЯ ПОБЕДИЛА В ПЕРВЕНСТВЕ РОССИИ



Конаковская спортсменка Таисия БОРОДИНА стала победительницей Всероссийского первенства по боксу, которое всю неделю шло в Анапе.

Победу принес финальный бой 25 мая. За день до этого Таисия вышла в финал (сражаясь с той же соперницей, что и на турнире по боксу «Виктория» в Конакове, победив ее в полуфинальном поединке). Спортсменка тренируется в секции бокса районной ДЮСШ «Олимп» под руководством Сергея Никишина, и в конце июня ей исполняется 14 лет. Поздравляем Таисию с такой значимой победой и желаем ей дальнейших успехов!

ФУТБОЛИСТЫ ИЗ МОКШИНО



21 мая в деревне Мокшино сельского поселения «Завидово» проведён турнир по мини-футболу «Кубок Победы» среди юношей и девушек 2006-2011 г.р.

В турнире приняли участие 4 команды: СК «Триумф № 1», СК «Триумф № 2», СК «Триумф № 3», команда с. Завидово. Турнир проводился по круговой системе, где каждая команда играла друг с другом. По итогам проведённого турнира под руководством заведующего спортивным сектором Сергея Попова и тренера по футболу Павла Жималенкова команды заняли следующие места: СК «Триумф № 1» -1 место, команда с. Завидово - 2 место, СК «Триумф № 2» - 3 место. Поздравляем наших спортсменов и желаем им дальнейших спортивных успехов!