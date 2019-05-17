Игорь Руденя рассказал, что делал в пионерском лагере

Губернатор Игорь Руденя в эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Россия 24 Тверь» 30 мая поделился своими детскими воспоминаниями о пионерском лагере.

«Это утренняя гимнастика, линейка, кружки, построение, спортивные мероприятия. Конечно, родительский день, когда к тебе приезжали родители. Также у нас были трудовые лагеря, мы ездили на сельскохозяйственные предприятия», – вспомнил Игорь Руденя.

Глава региона считает, что отдых в оздоровительных лагерях был очень полезен.

«Прежде всего, это дает возможность коллективу сплотиться, и детям как общему социуму – развиваться, уважать, поддерживать друг друга. Ну и учиться у авторитетных людей, которые посещали наши лагеря. Это участники Великой Отечественной войны, заслуженные спортсмены, люди, которые представляли культуру, искусство... Это очень полезно. Уверен, что эта традиция нашего российского общества будет сохраняться из года в год», – считает Игорь Руденя.

В конце программы губернатор ответил на блиц-вопросы, которые в этот раз были посвящены окончанию учебного года.

– Имя первой учительницы?

– Шубина Клавдия Сергеевна

– Любимый школьный предмет?

– Физика.

– В кружки, секции ходили?

– Ходили.

– Шпаргалками на экзаменах пользовались?

– Немножко.

– А сейчас со школьными друзьями поддерживаете отношения?

– Поддерживаю.

– В электронные дневники своих детей заглядываете?

– Редко - заглядываю.

– Кем бы вы хотели видеть своих детей?

– Достойными гражданами Российской Федерации.

– Что пожелаете выпускникам этого года?

– Успехов на экзаменах и поступления в те учебные заведения, в которые они хотели бы поступить.

30 мая в прямом эфире телеканала «Россия-24 Тверь» губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья. Главными темами выпуска стали ежегодный отчет губернатора «О результатах деятельности Правительства Тверской области за 2018 год», реализация национальных проектов в регионе как старт масштабных преобразований в экономике, образовании, здравоохранении и других сферах.

Программа «Разговор с Губернатором» выходит регулярно. Глава региона традиционно рассказывает о ключевых направлениях работы регионального Правительства, значимых событиях в жизни области.