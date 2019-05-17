Игорь Руденя: поддержка молодёжи - это наши инвестиции в будущее





Вопросы молодёжной политики и занятости молодого поколения обсуждались в программе «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 (Тверь). Во время прямого эфира глава региона Игорь Руденя отметил, что поддержка молодёжи - это инвестиции в будущее.

«Молодежная политика - тема, которая во все времена была в приоритете. Демография, молодежь и развитие экономики государства - это вещи взаимосвязанные», - отметил Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, сегодня профильным комитетом активно проводится работа во всех муниципалитетах региона по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, формирование духовно-нравственных ценностей, популяризация среди молодого поколения историко-культурных традиций, человека-труда.

В ходе разговора Игорь Руденя отдельно остановился на подготовке к летней оздоровительной компании в регионе.

В летний период будет организован отдых более 70 тысяч детей, в том числе 3,9 тысячи ребят поправят здоровье в санаториях. Всего в 2019 году организованными формами отдыха будут охвачены порядка 83,7 тысячи ребят.

В 2019 году впервые на базе лагеря «Дружба» в Калининском районе Тверской области будет работать региональная профильная смена Российского движения школьников. Участие в ней примут дети из 25 муниципалитетов Верхневолжья. Программа реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлена на комплексное развитие потенциала личности, формирование активной жизненной позиции детей.

Приоритетное направление в 2019 году - развитие профильных смен, программ естественно-научной и научно-технической, художественной, экологической, гуманитарной направленности. Отдельное направление - организация трудовой занятости подростков.

«На заседании Правительства Тверской области обсуждали готовность к летней оздоровительной кампании и объявили о количестве сформированных мест в бюджетной и во внебюджетной сферах для ребятишек, которые хотят самостоятельно потрудиться во время своих каникул», - сказал Игорь Руденя.

Планируется, что на временную работу устроятся 3500 ребят. На финансирование этого направления в областном бюджете заложено свыше 26 млн рублей.



Пресс-служба Правительства Тверской области



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