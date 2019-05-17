Игорь Руденя: «IT-индустрия для нас является приоритетной»

В эфире программы «Разговор с губернатором» на телеканале «Россия 24 Тверь» 30 мая на связь с губернатором Игорем Руденей вышел активист общественной организации «Кибердружина» Илья Варин, который задал главе региона вопрос о мерах поддержки специалистов IT-индустрии.

«IT-индустрия для нас является приоритетной. Я сам испытываю высокие симпатии и понимание необходимости развития IT-технологий на территории нашего региона. Мои коллеги полностью это поддерживают», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил, что в этом году в Правительстве Тверской области состоялась встреча с представителями крупнейших IT-компаний тверского региона, многие из которых активно работают на внешних рынках во взаимодействии с крупными транснациональными корпорациями.

«Могу сказать, что уровень наших компаний не уступает уровню ни одной федеральной IT-компании», – отметил Игорь Руденя.

Глава региона региона рассказал о разработке региональной программы, которая предполагает создание в Твери IT-парков, в которых будут созданы специальные льготные условия, в том числе тарифные, для развития таких компаний.

«Тема очень перспективная. Считаю, что у нас есть все шансы развить в течение нескольких лет это направление более масштабно на территории нашего региона», – сказал Игорь Руденя.