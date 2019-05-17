Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Тверской области в прямом эфире телеканала Россия-24 Тверь

30 мая в прямом эфире телеканала Россия-24 Тверь Губернатор Тверской области Игорь Руденя ответил на вопросы жителей Верхневолжья. Темы, которые интересовали жителей Твери и области, касались ремонта дорог, транспортного обслуживания, социального сектора и других направлений. Всего за 1 час общения глава региона дал ответы на 24 вопроса.

Одной из актуальных для граждан стала тема ремонта дорог, в том числе, в областном центре. Всего в Твери в 2019 году отремонтируют 33 км дорог, в программу включен 21 объект. Особое внимание будет уделено приведению в порядок улиц Заволжья, где ремонтом будет охвачено 13 км.

В Тверской области со следующего года будет внедрена новая модель пассажирских перевозок. Их о рганизацией будет заниматься государственное учреждение. А также планированием маршрутной сети и обновлением подвижного состава, комфортного и безопасного. Согласие на участие в этом проекте дала корпорация ВЭБ.РФ.

Говоря в целом о развитии областного центра, Губернатор сообщил, что новым Генеральным планом города предусмотрено сохранение исторического центра, малоэтажной застройки, развитие новых промышленных зон, создание новых общественных территорий для отдыха граждан. И конечно, наличие грамотно распланированных для застройки многоэтажных домов, которые будут удалены от центра.

Внимание будет уделено и другим муниципалитетам. В городе воинской славы Ржеве в рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы и открытия в 2020 году мемориала Советскому солдату отремонтируют дороги, проведут благоустройство придомовых территорий, фасадов, памятных мест. В городе отреставрируют Обелиск советским воинам, прилегающую к нему парковую зону и другие объекты.

Еще одна важная для жителей области тема – система обращения с отходами. В 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров. Первая партия оборудования уже поступила.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО.

«Уверен в том, что сама система оборота с ТКО показывает уровень и качество развития общества, поэтому необходимо четко и понятно сформировать эту систему», – сказал Игорь Руденя.

Также главе региона задавали вопросы о поддержке активной молодежи, многодетных семей и содействии в трудоустройстве.

Как подчеркнул Игорь Руденя, демография, молодежь и развитие экономики государства – это взаимосвязанные вещи. В регионе ведется работа по военно-патриотическому воспитанию, трудоустройству ребят в каникулярное и свободное от учебы время.

Игорь Руденя также считает важным возродить в регионе традицию многодетных семей. Об этом он сказал в ходе общения с семьей Молчановых, проживающей в микрорайоне «Южный» Твери. Большая семья должна стать тверской традицией, подчеркнул Губернатор.

В регионе совершенствуется система социальной помощи таким семьям. В этом году принято решение освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора.

Решаются вопросы создания новых мест в школах и детских садах, повышению доступности здравоохранения. Губернатор напомнил, что в 2019 году в «Южном» началось строительство нового детского сада, неподалёку, в «Брусилово» – новой школы на 1224 места. Кроме того, завершается строительство новой детской поликлиники.

В эфире программы «Разговор с Губернатором» Игорь Руденя рассказал об основных этапах реализации проекта по реновации территории Морозовского городка в Твери. Первым этапом станет расселение граждан, которые сейчас проживают в Морозовском городке, вторым – оформление документов, третий –развитие территории совместно с ВЭБ.РФ.