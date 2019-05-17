Игорь Руденя: Город воинской славы Ржев заслуживает особого внимания

В Ржеве в преддверии 75-летия Великой Победы проведут масштабные работы по благоустройству. Об этом рассказал Губернатор Игорь Руденя, отвечая на вопрос жителя города, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Алексеевича Хвостенко в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» 30 мая на телеканале «Вести Тверь».

«Ржев является для нас объектом пристального внимания. Это особый город с особой историей, воинской славой. Мы выделили для Ржева дополнительные средства для подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Планируем отремонтировать не только центральные, но и прилегающие улицы, отремонтировать фасады домов, установить и отремонтировать детские площадки. Также в областную собственной передан Обелиск советским воинам в центре города, завершается создание документации, отремонтируем объект к юбилею Великой Победы», — отметил Игорь Руденя.

Утверждён список ремонта около 23 км ржевских дорог. Будут приведены в порядок 25 придомовых территорий и две зоны отдыха в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году в Ржевском районе стартовал проект федерального масштаба — строительство Ржевского мемориала Советскому солдату. Проект планируется завершить к 9 мая 2020 года, 75-й годовщине Великой Победы. Это будет единственный масштабный мемориал советскому солдату на территории современной России.

«Монумент создаётся в память о той бесконечно высокой цене, которую мы заплатили за Победу в Великой Отечественной войне. Уверен, это место будут посещать много людей», — сказал Игорь Руденя.

На мемориале увековечат около 62 тысяч имён солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района. Также в планах — установка экранов, где будут транслироваться имена и фотографии бойцов.

Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ и Правительства Тверской области. Идею создания Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Президент России Владимир Путин.

В настоящее время в мастерского скульптора Андрея Коробцова завершается первый этап создания 25-метровой скульптуры советского солдата.

Строительство мемориала, всей необходимой инфраструктуры находится на постоянном контроле Правительства Тверской области, его возведение обсуждается с ветеранами, представителями общественных организаций. Сейчас в высокой степени готовности находится основание монумента, ведется благоустройство прилегающей территории.

Идёт подготовка к созданию дорожной инфраструктуры комплекса. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами, парковка, до 4 полос будет расширена дорога от трассы М-9 в направлении деревни Хорошево. Определены места установки знаков туристской навигации.

На установку Ржевского мемориала собрано на сегодняшний день свыше 264 млн рублей пожертвований. Внести свой вклад в его создание может любой желающий. Сбор средств ведётся на сайте поддержки патриотических проектов РВИО https://dar.histrf.ru

Вблизи монумента с 2019 года будет постоянно базироваться площадка лагеря Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

В ноябре 2018 года открыт закладной камень на месте памятника. Планируется, что к 75-летию Великой Победы, в мае 2020 года, будет завершен первый этап: открыт сам монумент, отремонтированы дороги, обустроены съезд с трассы М-9 «Балтия» и площадка для парковки автомобилей.

Второй этап предполагает создание интерактивного музея, выставки военной техники, реконструкции линии фронта по местам сражений, зоны инсталляции, строительство часовни, парковой зоны и других объектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области