Игорь Руденя: новые автобусы выйдут на маршруты Твери в следующем году

В Тверской области со следующего года будет внедрена новая модель пассажирских перевозок. 30 мая в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 (Тверь) Губернатор Игорь Руденя рассказал о ближайшем будущем городского и межмуниципального транспорта.

Организацией пассажирских перевозок в регионе будет заниматься государственное учреждение. В его ведении – планирование маршрутной сети и обновление подвижного состава, отвечающего всем запросам населения – удобство, комфорт, безопасность, а также подготовка к проведению конкурентных процедур по заключению государственных контрактов, контроль за соблюдением расписания и заявленных объемов перевозок и другие вопросы.

«Корпорация ВЭБ.РФ дала согласие на участие в этом проекте совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией. В Тверской агломерации планируем уже в следующем году реализовать этот проект в максимально большом объёме и в течение трёх лет эту модель распространим по всей территории Тверской области» - отметил Игорь Руденя в разговоре с журналистом Ириной Швагер.

Как рассказал глава региона, на линию выйдут новые автобусы в едином корпоративном стиле.

Внедрение новой модели пассажирских перевозок позволит контролировать работу всех перевозчиков, повысить экономическую эффективность предприятий городского и межмуниципального транспорта.

Пресс-служба Правительства Тверской области