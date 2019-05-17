Игорь Руденя: восстановим традицию большой семьи в Тверской области

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает важным возродить в регионе традицию многодетных семей. Об он сказал 30 мая в прямом эфире программы "Разговор с губернатором" на канале "Вести Тверь".

Поддержка семей с детьми - в центре внимания областной власти. В регионе совершенствуется система социальной помощи. В частности, в этом году принято решение освободить многодетные семьи от платы за вывоз мусора.

"Мы понимаем, что любая нагрузка на бюджет многодетной семьи должна по возможности быть минимизирована. И в этой связи начиная с 1 января 2019 года многодетные семьи не будут платить за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Это не единственная мера, которая будет реализована для многодетных семей", — отметил Игорь Руденя.

Во время эфира жители региона могли напрямую задать вопрос губернатору. Семья Молчановых из Твери, где растут шестеро детей, обратилась с просьбой посодействовать в строительстве детской спортивно-игровой площадки во дворе многоквартирных домов микрорайона "Южный".

"У нас реализуется программа по формированию комфортной городской среды, она будет обязательно усилена. Возьмём на контроль микрорайон "Южный" и другие. Обещаю вам, что буду контролировать благоустройство этих дворов", — пообещал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил, что в этом году в "Южном" началось строительство нового детского сада, неподалёку, в "Брусилово" - новой школы на 1224 места. Кроме того, в "Южном" сейчас завершается строительство новой детской поликлиники.

Ещё один житель "Южного", который позвонил в студию по телефону, пригласил Игоря Руденю на открытие детской площадки во дворе дома №99 по Октябрьскому проспекту. Объект планируется установить по программе поддержки местных инициатив.