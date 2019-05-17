В Тверскую область поступила первая партия нового оборудования для обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В 2019 году для сбора и вывоза мусора в Тверской области будет закуплено 30 единиц спецтехники и 1200 евроконтейнеров. Первая партия оборудования уже поступила. Об этом Губернатор Игорь Руденя сообщил в прямом эфире программы «Разговор с Губернатором» на телеканале Россия-24 (Тверь) 30 мая.

Новые правила обращения с ТКО внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, разработаны стандарты площадок, где будут размещаться мусорные контейнеры, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

«Уверен в том, что сама система оборота с ТКО показывает уровень и качество развития общество, поэтому необходимо чётко и понятно сформировать эту систему», - отметил Игорь Руденя.

По мнению Игоря Рудени, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Также в ходе разговора с журналистом Ириной Швагер глава региона отметил, что Тверская область вошла в программу по рекультивации свалок, расположенных в Калининском и Конаковском районах, в черте города Кимры.

В 2018 года в областную собственность перешло предприятие «Полигон», в настоящее время оформляется государственная собственность на все полигоны в регионе.

«Консолидация всех ресурсов и развитие этого направления в руках государственного предприятия даст возможность более чётко прогнозировать тарифы», - подчеркнул Игорь Руденя.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».

В настоящее время единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране. От платы за вывоз мусора полностью освобождены многодетные семьи.

«Это наша совместная инициатива с депутатами Законодательного Собрания Тверской области. Мы считаем, что любая нагрузка на бюджет многодетной семьи по возможности должна быть минимизирована», - сказал Губернатор Игорь Руденя.

В этом году из регионального бюджета на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11345 семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области