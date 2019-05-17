На фестивале «У Пожарского в Торжке…» гастрономические мастер-классы проведут ведущие шефы страны

8 июня в Тверской области пройдет гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке...» – праздник русской кухни и гостеприимства. Предполагается, что в этом году событие объединит более 5000 гостей. Среди приглашенных – Павел и Ольга Сюткины, авторы книги «Непридуманная история русской кухни», признанные эксперты национальной кулинарии.

Фестиваль «У Пожарского в Торжке…» ежегодно привлекает жителей Тверской области и гостей из других регионов, становится одним из главных оpen air лета. Развитие событийного туризма обозначено в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья.

«Продвижение Тверской области и привлечение туристов – важные направления экономического развития региона. Наша основная цель – обеспечить проведение интересных событий, которые могли бы повысить статус Верхневолжья как туристической территории», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На фестивале создадут пространство для гастрономических и культурных экспериментов. На площадках праздника представят новый русский стритфуд, гриль, местные продукты. Запланированы смелые эксперименты с аутентичностью, формой и содержанием. Традиционно профессиональное жюри выберет лучшую пожарскую котлету, а участники праздника смогут провести дегустацию этого и многих других блюд. Гастрономические мастер-классы проведут Павел и Ольга Сюткины, Максим Рыбаков и другие шефы.

Кроме того, на фестивале «У Пожарского в Торжке...» каждый желающий сможет поучаствовать в таких ремесленных мастер-классах, как гончарное дело, создание тряпичной куклы, ткачество поясов, набойка, роспись и вышивка, познакомиться с традициями русской ярмарки XIX века.

Во время фестиваля будут работать этнографические лавки с работами местных мастеров, также гости смогут увидеть народный уличный и ярмарочный театр, научиться играть на русских музыкальных инструментах.

На площадках прозвучит современная поэзия, запланированы выступления ансамбля «Старинная крестьянская музыка», студии «Матица» и других групп.

Подробная информация – на https://www.torzhok.me/gastrofestival .