Владислав Шориков: «В отчете Игоря Рудени сделан акцент на работе инфраструктуры развития промышленности и предпринимательства»

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков прокомментировал экономический блок отчета губернатора Игоря Рудени о деятельности Правительства Тверской области в 2018 году, с которым глава региона 30 мая выступил в областном парламенте.

«В отчете губернатора Игоря Рудени сделан акцент на работе инфраструктуры развития промышленности, предпринимательства, на совершенствовании деятельности различных фондов, призванных повышать эффективность тверских производств. Это очень актуальная задача, тем более на этапе формирования цифровой экономики и реализации национальных проектов. Как президент Тверской торгово-промышленной палаты считаю, что необходимо продолжать диалог власти и различных предпринимательских объединений, который позволит всегда видеть объективную картину и проводить эффективную промышленную политику с учетом экономических реалий», – отметил Владислав Шориков

30 мая губернатор Игорь Руденя на заседании Законодательного Собрания Тверской области выступил с отчётом о деятельности регионального Правительства за 2018 год. Традиционно в отчёте были представлены показатели, достигнутые в развитии ключевых отраслей.

«В 2018 году была обеспечена совместная работа региональной команды: Правительства, депутатского корпуса, глав муниципальных образований, региональных подразделений федеральных ведомств. Самое главное — реализация потенциала Верхневолжья в интересах жителей. Озвученные сегодня показатели по итогам 2018 года – это результат конструктивного взаимодействия, стремления к единым целям – сделать для людей как можно больше полезного», – отметил Игорь Руденя.

Как следует из отчета губернатора, по итогам 2018 года индекс промышленного производства в Тверской области превысил средние показатели по России и ЦФО и составил 113,2 %.