В Тверской области планируется ввести льготное налогообложение для ряда субъектов малого и среднего бизнеса

Законодательные новации с целью создания благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Верхневолжья обсуждались в ходе совещания, которое 29 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

Снижение административной нагрузки, поддержка малого и среднего бизнеса – в числе задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Тверская область - уникальный субъект ЦФО с точки зрения развития бизнеса, учитывая территориальное положение и транспортные коммуникации с федеральным центром. Перед нами стоят серьезные задачи», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе совещания обсуждался вопрос введения в тверском регионе льготного налогообложения для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения. Планируется для высокоприоритетных видов деятельности по объекту налогообложения «Доходы» снизить налоговую ставку с 6 % до 1,5 %, по объекту налогообложения «Доходы – Расходы» с 15 % до 5 %. Для приоритетных видов деятельности по этим направлениям предполагается применять налоговую ставку 3% и 7,5% вместо 6% и 15 % соответственно.

«Эта мера поддержки должна простимулировать, в первую очередь, новых участников рынка, что позволит нарастить количество субъектов малого и среднего предпринимательства, создать новые рабочие мест во внебюджетной сфере», - подчеркнул Игорь Руденя.

Также на совещании был затронут вопрос, касающийся применения на территории Тверской области инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Рассматривается возможность предоставления такового в отношении расходов организаций на приобретение основных средств, их модернизацию, дооборудование, техническое перевооружение. Предполагается, что данным видом поддержки смогут воспользоваться предприятия АПК, обрабатывающие производства, гостиничный бизнес. Игорь Руденя предложил включить в этот перечень производства по модернизации водного транспорта, созданию плавучих заправочных станций.

По поручению главы региона, озвученный на совещании пакет мер будет доработан региональными Министерством экономического развития и Министерством финансов.

Среди других тем совещания - развитие индустриальных (промышленных) парков и технопарков в Тверской области, упрощение механизма их создания.

Привлекательным для потенциальных инвесторов является удобное географические положение тверского региона, его транспортная и логическая доступность. Также среди конкурентных преимуществ - площадки с особыми условиями ведения бизнеса, которые Тверская область предлагает инвесторам, всесторонняя поддержка и сопровождение проектов с момента принятия решения об их реализации до ввода объектов в эксплуатацию.

Развитию поддержки малого и среднего бизнеса в Тверской области уделяется особое внимание. В настоящее время в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в регионе идёт создание центра «Мой бизнес». Он объединит на своей площадке весь комплекс мер поддержки: консультации, предоставление льготных займов, содействие в экспорте, услуги МФЦ и другие. Единым органом управления объектами инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса определен Венчурный фонд региона.

В 2019 году регион получит на создание и развитие центра «Мой бизнес» средства из федерального бюджета.

В настоящее время микрозаймы малому и среднему бизнесу Верхневолжья, а также поручительства при получении кредитов предоставляет региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства, созданный в 2008 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области