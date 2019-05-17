Фольклорный праздник «Троицкие гуляния» в Тверской области соберет более 100 хоров, ансамблей и других творческих коллективов

XXIV межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» пройдет 8 июня 2019 года в селе Василево Торжокского района. Торжественное открытие состоится в 11.30.

«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, служит патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Интерес жителей региона и туристов к этому яркому событию говорит о том, что традиции наших предков, связанные с днем Святой Троицы, поддерживаются и сегодня», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году гостей и участников праздника ожидают разнообразные жанровые площадки: «Троицкое торжище», «Забавы молодцов – весёлых удальцов», «Василёвский Леший», «Карельская трапезная», «Оберег праздника», «Соловецкие проделки», «Троицкие потешки» и другие – всего более 20.

Запланировано участие свыше 100 любительских художественных коллективов из Тверской области и других регионов России. Это фольклорные ансамбли, хоры русской песни, гармонисты, частушечники, танцевальные и цирковые коллективы, участники военно-патриотических клубов, мастера декоративно-прикладного творчества.

В рамках «Троицких гуляний» состоится Межрегиональный открытый конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги - 2019», который проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.

Гостей ждут с 10.30 до 16.00 на территории Музея деревянного зодчества. Подробная информация о XXIV Межрегиональном фольклорном празднике «Троицкие гуляния» – на сайте Тверского областного Дома народного творчества www.odnt-tver.ru , по телефонам: 8 (4822) 34-25-16,

8 (4822) 35-75-34, а также в социальной сети https://vk.com/event181776421 .

В прошлом году в «Троицких гуляниях» приняли участие около 10 тысяч жителей и гостей региона. Традиционно был организован большой троицкий хоровод, в который встали около 300 человек.