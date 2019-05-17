Экологический проект «Неделя сбора батареек» проходит в Тверской области

В Твери с 27 мая по 2 июня проходит «Неделя сбора батареек». Договоренность о реализации экологических проектов, направленных на сохранение окружающей среды, была достигнута на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года между Правительством Тверской области и компанией «Duracell Russia».

«Тверская область является одной из наиболее экологически чистых в ЦФО и обладает огромным рекреационным потенциалом. Мы связываем понятие экологии с уровнем развития общества. Подобные акции направлены на повышение социальной ответственности граждан в отношении к окружающей среде», – считает Губернатор Игорь Руденя.

«Неделю сбора батареек» проводят «Duracell Russia» и группа компаний «Мегаполисресурс» при поддержке Правительства Тверской области и регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «ТСАХ». Акция является частью масштабного экологического проекта. С конца 2017 года было создано более 800 пунктов сбора батареек по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока. Планируется, что в этом году к акции присоединятся 35 городов России.

В Твери контейнер для сбора элементов питания установлен на проспекте Калинина (около ТЦ «Рубин»). Каждый желающий может прийти туда и дать любое количество элементов питания.

Собранные батарейки впоследствии будут вывезены и утилизированы с минимальным воздействием на окружающую среду. Переработанные батарейки являются ценным источником вторичных ресурсов, таких как цинк, марганец, графит и железо, которые используются при производстве промышленной продукции – от карандашей до рельсов.