Игорь Руденя: на уровне муниципальных образований необходимо расширить возможности для реализации талантов и способностей людей старшего поколения

29 мая на селекторном совещании с главами муниципалитетов, которое провел Губернатор Игорь Руденя, обсудили реализацию направлений национального проекта «Демография». Речь шла о финансовой поддержке семей при рождении детей, создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, укреплении общественного здоровья. Особый акцент был сделан на людях старшего поколения, проживающих в Верхневолжье.

«На уровне муниципальных образований необходимо расширить возможности для реализации талантов и способностей людей старшего поколения, совместно с региональными министерствами здравоохранения и социальной защиты обеспечить полный охват диспансеризацией граждан пенсионного возраста. Это ключевое направление для увеличения долголетия и снижения смертности», - отметил Игорь Руденя.

Кроме того, глава региона дал поручение сформировать график выездов мобильных бригад врачей областных учреждений здравоохранения в отдалённые муниципалитеты.

Верхневолжье участвует в реализации национального проекта «Демография» по всем 5 направлениям. По программе «Старшее поколение» в Тверской области кроме диспансеризации предусмотрена также иммунизация жителей региона пенсионного возраста, проживающих в социальных учреждениях; обучение граждан предпенсионного возраста по линии службы занятости.

В 2019 году на средства регионального бюджета планируется приобрести 16 новых автомобилей для доставки пожилых граждан из сельской местности в медицинские учреждения. Также к 2022 году планируется сформировать систему долговременного ухода, социальной и медицинской помощи для граждан, которые в этом нуждаются. Пилотными площадками станут Тверь и Ржев.

«В рамках решения задачи по увеличению продолжительности жизни, сохранению здоровья граждан нужна активная работа по развитию спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях. От глав муниципалитетов требуется заинтересованная позиция по продвижению этого направления», - подчеркнул Игорь Руденя.

В 2019 году в Тверской области предусмотрено строительство 14 малых спортплощадок, установка 8 плоскостных сооружений и 11 комплектов тренажёров, закупка оснащения для 12 школ олимпийского резерва.

По итогам совещания Губернатор поручил Министерствам социальной защиты, здравоохранения, образования в течение месяца предложить комплекс дополнительных мер по улучшению демографической ситуации на территории Верхневолжья.

Пресс-служба Правительства Тверской области