Игорь Руденя поручил разработать в Тверской области дополнительные меры по улучшению демографической ситуации

29 мая Губернатор Игорь Руденя обсудил с главами муниципалитетов Тверской области ход реализации в регионе национального проекта «Демография». Селекторное совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

«Улучшение демографической ситуации является абсолютным приоритетом в нашей деятельности. Не случайно в этом году Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин начал Послание Федеральному Собранию с постановки задач в сфере демографии. В рамках национального проекта «Демография» необходима активная и последовательная работа по стимулированию рождаемости, повышению качества жизни семей с детьми и людей старшего возраста, увеличению продолжительности жизни и сохранению здоровья граждан, популяризации спорта», — отметил Игорь Руденя.

Верхневолжье участвует в работе по всем пяти направлениям национального проекта: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание условий дошкольного образования для детей до 3 лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни».

Губернатор поручил региональным Министерствам социальной защиты, здравоохранения, образования в течение месяца предложить комплекс мер по улучшению демографической ситуации, прежде всего — по увеличению рождаемости. Дополнительные меры по стимулированию рождаемости и поддержке семей поручено разработать во всех муниципальных образованиях региона.

В настоящее время более 2800 семей Тверской области, где родился первый ребёнок, получают ежемесячные выплаты за счёт федерального бюджета. Также ежемесячная финансовая поддержка оказывается свыше 6800 семей, где появились третий и последующие дети.

Многодетные семьи Тверской области освобождены от платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. В этом году мерой поддержки воспользуются свыше 11,3 тысячи семей, где воспитываются более 37 тысяч детей.

Предусмотрена финансовая поддержка для молодых семьей в возрасте до 25 лет при рождении ребёнка: в 2019 году не менее 50 семей смогут получить единовременную выплату в 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита.

Планируется, что в 2019 году не менее 1700 женщин получат региональный материнский капитал. Для беременных женщин с низким уровнем дохода предусмотрена выплата на обеспечение полноценным питанием и компенсация на проезд из сельской местности в медицинские организации. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком, помогают пройти обучение по новой профессии или повысить квалификацию.

Кроме того, в этом году за счёт средств областного фонда ОМС предусмотрено бесплатное предоставление жителям региона более 1100 услуг по вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО).

Важная часть работы — увеличение количества мест в ясельных группах, в том числе за счёт строительства детских садов. На совещании обсудили ход строительных работ на площадках новых учреждений в Твери, Торопецком, Максатихинском районах.

Всего в 2019-2021 годах в Тверской области планируется построить 13 детских садов: 4 учреждения в Твери, по одному — в Старице, Торжке, Вышнем Волочке, Лихославле, Торопце, посёлках Калашниково Лихославльского района, Ривицкий Максатихинского района, Эммаус и Бурашево Калининского района. Это позволит ввести 1710 новых мест для детей до 3 лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области