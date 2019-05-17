На Пушкинском празднике в Берново Тверской области проведут мастер-класс по бальным танцам и расскажут о моде 19 века

Презентацию Дома поэзии Андрея Дементьева и выставку из фондов Всероссийского Пушкинского музея в Санкт-Петербурге представят на областном Пушкинском празднике поэзии в Берново в Старицком районе. На это событие 2 июня, в преддверии 220-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, приглашают жителей и гостей Верхневолжья.

Александр Сергеевич Пушкин несколько раз посещал усадьбу Вульфов в селе Берново. Здесь были написаны его знаменитые «Анчар», «Зимнее утро», «Цветок», посвящение к «Полтаве», одна из глав «Евгения Онегина».

«Мы гордимся, что имя гениального поэта и его творческая биография связаны с историей Верхневолжья, а Пушкинский праздник в селе Берново стал визитной карточкой нашего края», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодно праздник в Берново объединяет сотни любителей поэзии, молодежь, творческие коллективы, ремесленников, почетных гостей. В этом году на мероприятие приглашены директор музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда, директор Государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырев.

Всего на территории усадьбы будет открыто 14 площадок, на каждой из которых выступят профессиональные и любительские коллективы учреждений культуры Тверской области.

На площадке «Парадный вход» гостей встретит фольклорный ансамбль «Вересень» и «Жаворонушки» Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова.

Мастер-классы по бальным танцам для всех желающих организуют на площадке «Пушкинский бал». Концертная программа Тверской академической областной филармонии пройдет в «Зеленом театре». Здесь же можно будет послушать лекции о моде 19 века, посмотреть дефиле. На «Главной сцене» областной Дом народного творчества с участием колледжа им. М.П.Мусоргского, самодеятельных коллективов Верхневолжья подготовил праздничное открытие мероприятия.

2 июня также будут работать «Детская» и «Молодежная» площадки, сцена «Пушкин fest», «Аллеи художников», ярмарка народных промыслов и многое другое.

Центральным событием праздника станет гала-концерт Областного детско-юношеского конкурса чтецов «#Читаем вместе». Всего на конкурс от юных чтецов Верхневолжья поступило около 50 работ. Лучшие из них прозвучат на празднике в Берново.