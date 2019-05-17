Спортсмены из Тверской области стали победителями и призерами чемпионата Центрального федерального округа по дзюдо

Представители Тверской области стали победителями и призерами чемпионата Центрального федерального округа по дзюдо среди мужчин и женщин. Турнир проходил в тверском физкультурно-оздоровительном комплексе им. Султана Ахмерова и собрал более 250 сильнейших спортсменов 2001 года рождения и старше.

Первые места в своих весовых категориях заняли спортсмены, представляющие Тверскую область, Дайна Амбарцумова и Илья Он. На вторую и третью ступени пьедестала поднялись Ботыр Нуралиев, Джахангир Зикреев, Роман Бобиков, Мукаддас Буриева.

Соревнования организованы при поддержке Правительства Тверской области.

Проведение в регионе массовых спортивных мероприятий, соревнований всероссийского и международного уровня предусмотрена в Стратегии развития физкультуры и спорта в Тверской области на период до 2024 года. Документ направлен на создание условий для максимального привлечения жителей региона к занятиям физкультурой и спортом, здоровому образу жизни.

«Ключевая задача – развитие массового спорта, обеспечение шаговой доступности спортивных комплексов, залов и площадок для всех жителей Тверской области. Эффективная реализация Стратегии станет важным вкладом в улучшение демографической ситуации в регионе, в повышение качества жизни людей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области дзюдо является одним из 16 базовых видов спорта, которые являются наиболее перспективными для развития спорта высших достижений и получают дополнительное финансирование из федерального бюджета.

Благодаря поддержке регионального Правительства и Федерации дзюдо России в регионе успешно проводятся Всероссийские и международные спортивные мероприятия по этому виду спорта. В частности, кубок Европы по дзюдо среди кадетов (с 2010 года получивший официальный статус Международный турнир «Тверские Надежды»), чемпионат России, юношеское и юниорское первенство России, юношеское первенство Всероссийского общества «Динамо», этап ЦФО Всероссийской летней Спартакиады.

Хорошую репутацию заслужили тверские детско-юношеские турниры: межрегиональный турнир на призы Правительства и Законодательного Собрания Тверской области, межрегиональный турнир памяти Героя России, генерал-майора авиации Б.А. Воробьева, межрегиональный турнир на призы Спецподразделений правоохранительных органов УМВД РФ по Тверской области, посвященный Дню защитника Отечества.

Тверские спортсмены Дайна Амбарцумова, Роман Бобиков, Мукаддас Буриева, Ботыр и Темурбек Нуралиевы, Джахангир Зикреев не раз вставали на вершину пьедестала престижных соревнований. Все спортсмены входят в расширенный состав Сборной России по дзюдо.