В Тверской области планируется закупить новую спецтехнику для вывоза ТКО

28 мая Губернатор Игорь Руденя провёл в Правительстве Тверской области совещание, посвящённое переходу региона на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Новые правила обращения с ТКО внедряются в регионе с 1 января 2019 года. На территории Верхневолжья устанавливаются дополнительные контейнеры для сбора отходов, закупается новый спецтранспорт, организована группа контроля по транспортированию ТКО.

Как подчеркнул Игорь Руденя, одно и приоритетных направлений – создание в регионе системы раздельного сбора отходов. В рамках программы до 2024 года предполагается создать ряд современных объектов инфраструктуры по сортировке, обработке, обезвреживанию, утилизации ТКО. Также запланирована рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена в Тверской области в конце 2017 года. Сформировано 7 межмуниципальных кластеров по обращению с ТКО. Зоны определены с учётом численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети, требований экологической безопасности. Деятельность по сбору, транспортировке, обработке, обезвреживанию и утилизации твёрдых коммунальных отходов координирует государственная организация «Тверьспецавтохозяйство».

В настоящее время единый тариф за вывоз мусора в регионе установлен в размере 91,24 рубля с человека в месяц. Губернатор Игорь Руденя утвердил снижение платы граждан за вывоз мусора на 5,45% с 1 апреля 2019 года. Этот показатель остается одним из самых низких в стране.

По инициативе главы региона все многодетные семьи Тверской области полностью освобождены от платы за вывоз ТКО. В этом году из регионального бюджета на предоставление льгот предусмотрено 67,5 млн рублей. Данной мерой поддержки смогут воспользоваться 11345 семей.

Пресс-служба Правительства Тверской области