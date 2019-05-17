В Тверской области утверждены новые особо охраняемые природные территории

В Тверской области появились две новые особо охраняемые природные зоны. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Утверждение паспортов объектов особо охраняемых природных зон обеспечит юридическую защиту территорий от всех видов рубок леса и строительства, разведения костров, выемки грунта и других действий, способных нанести урон природе; позволит обеспечить охрану и организацию особого санитарного режима на таких территориях, доступность для граждан, развитие рекреационного и туристического потенциала.

«Наши природные ландшафты, особо охраняемые территории являются уникальными объектами, на них не должна вестись промышленная, жилищная застройка. У Верхневолжья исключительные природные богатства. Очень важно сохранить их для будущих поколений», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Утверждён паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения - памятник природы «Устье реки Держи» в Зубцовском районе. Особо охраняемая зона состоит из двух участков общей площадью 51 га и разделена руслом реки Волги. На территории памятника встречается 10 видов животных и растений, занесённых в Красную книгу РФ и Красную книгу Тверской области.

Также утверждён паспорт особо охраняемой природной территории регионального значения - памятник природы «Болото Перфильевское» в Сандовском районе общей площадью более 858 га. Экосистема памятника природы обладает богатым видовым разнообразием, в том числе растениями-краснокнижниками.

Создание особо охраняемых природных территорий – одна из самых эффективных форм природоохранной деятельности, позволяющая полностью или частично изъять из хозяйственного использования земли и сохранить биологическое и ландшафтное разнообразие.

На сегодняшний день в России существует более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (заповедники, национальные и природные парки, заказники, памятники природы и др.).

На территории Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения: Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник и Государственный комплекс «Завидово» со статусом национального парка, 992 особо охраняемые природные территории регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад) и 3 особо охраняемые природные территории местного значения.

Сеть региональных особо охраняемых природных территорий нашего края – самая многочисленная по числу охраняемых территорий в Центральной России. Площадь составляет более 1 млн. га (около 14 % от площади области).

Пресс-служба Правительства Тверской области