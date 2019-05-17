Тверская область вновь примет сильнейших спортсменов страны на Кубке России по аквабайку

C 20 по 23 июня в Тверской области пройдет Кубок России по водно-моторному спорту в классе «аквабайк». На площадке event-отеля «Конаково Ривер Клаб» за звание победителей будут бороться лидеры мирового рейтинга – более 50 спортсменов из разных федеральных округов страны. Также в программе – единственные официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг).

«Тверская область принимает топовые соревнования сезона по аквабайку несколько лет подряд. Это перекликается с приоритетными направлениями развития региона: рост туристической привлекательности, в том числе за счет проведения крупных спортивных событий, пропаганда здорового образа жизни среди граждан», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Соревнования в рамках Кубка пройдут в трех дисциплинах: «кольцевые гонки» (гонки с общим стартом), «слалом» (заезд на время с участием двух спортсменов) и «фристайл» (демонстрация трюков). В состязаниях участвуют два типа аквабайка: Runabout – сидячий водный мотоцикл и Skidivision – водный мотоцикл без сиденья. Кроме того, на воду выйдут юниоры, которые поборются за призовые места в рамках Первенства России по аквабайку.

По словам главного организатора Кубка, тренера сборной России по фристайл-аквабайку Михаила Ершова, в соревнованиях примут участие спортсмены, которые подтвердили свой высокий уровень на международной арене. На Кубок заявились Сергей Чемезов – бронзовый призер этапа Чемпионата мира по аквабайку в дисциплине «фристайл» этого года, Александр Курамшин – серебряный призер этапа Чемпионата Европы этого года во фристайле. Конкуренцию им составят чемпион России 2017 года Арсений Матанцев, участник Чемпионата мира этого года Владислав Воробьев и многие другие. В гоночных дисциплинах основные претенденты на победу – Александр Кабатов, Дмитрий Цуков, Роман Клименко, Даниил Власов, Тимур Архипов и другие спортсмены.

Второй год подряд в рамках Кубка проходят официальные международные соревнования по водно-моторному спорту в классе «гидрофлай» (флайбординг). На данный момент это единственные международные соревнования в мире в этом классе, которые проходят под эгидой Международного союза водно-моторного спорта (UIM), отмечает председатель оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов.

Организаторы Кубка – агентство спортивного маркетинга «Russian Extreme Machine» и Федерация водно-моторного спорта России при поддержке Министерства спорта РФ, Правительства Тверской области.

Верхневолжье традиционно является местом проведения крупных соревнований по водно-моторному спорту. С 29 мая по 2 июня в Конаково на берегу Волги во второй раз пройдёт международный фестиваль водно-экстремальных видов спорта «Fly Fest». Участие в нём примут спортсмены из 19 стран мира – России, США, Канады, Мексики, Великобритании, Японии, Колумбии, Кореи, Франции, Эстонии, Новой Зеландии, Финляндии и других.

В ходе соревнований райдеры планируют установить новый мировой рекорд – побить рекорд Гиннесса 2015 года: вывести на воду не менее ста единиц техники и осуществить единовременный взлёт более шестидесяти человек на гидрофлае.

Пресс-служба Правительства Тверской области