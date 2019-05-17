Для паломников XXI Волжского Крестного хода в Тверской области запустят бесплатное маршрутное такси от Вороново до Волговерховья

Для доставки паломников XXI Волжского Крестного хода в Тверской области организуют бесплатное маршрутное такси от деревни Вороново до Волговерховья. Транспорт будет работать 1 июня с 9 утра и осуществлять подвоз людей к Волговерховью по мере наполнения. В Вороново также организована автомобильная стоянка для личного транспорта.

XXI Волжский Крестный ход стартует 1 июня от истока Волги под Осташковом Тверской области. Святыня Крестного хода – икона святой благоверной княгини (мученицы) Иулиании из церкви в честь Архангела Михаила города Торжка. В этом году событие посвящено 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

«Волжский Крестный ход – древняя традиция тверской земли. Это знак преемственности многих поколений жителей Верхневолжья, верности духовным истокам и нравственным ценностям нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Торжественное открытие Крестного хода состоится на истоке реки Волги у Ольгина монастыря в деревне Волговерховье.

В 9:00 начнется Божественная Литургия в Спасо-Преображенском соборе, расположенном рядом с истоком Волги. Литургию возглавит митрополит Тверской и Кашинский Савва. Затем пройдет торжественное шествие к истоку, где состоится чин малого водоосвящения. В 2018 году исток Волги в деревне Волговерховье освятил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

С 12.00 запланирована концертная программа. Откроются фольклорные площадки, творческие мастерские для детей. Будет работать полевая кухня для паломников, ярмарка с товарами народных промыслов, декоративно-прикладного искусства.

В 14:00 участники Крестного хода отправятся к деревне Вороново, протяженность шествия составит 2 км.

С 1 по 3 июня Крестный ход будет проходить по территории Осташковского городского округа, в том числе паломники побывают в монастыре Нило-Столобенская пустынь. 4 и 5 июня участники хода прибудут в Пеновский, Селижаровский районы и Ржев. 6 и 7 июня Крестный ход охватит Зубцовский, Торжокский и Старицкий районы, 8 и 9 июня – Тверь и Калининский район. 10 июня паломники посетят святыни Конаковского района, 11 и 12 июня – Дубны Московской области и Кимрского района. 13 и 14 июня Крестный ход будет проходить в Кашинском городском округе и Калязинском районе.

XXI Волжский Крестный ход завершится 15 июня в Калязине. Традиционно заключительным мероприятием станет фестиваль духовной и светской музыки.

В районах прохождения Крестного хода обеспечено дежурство медицинских бригад, волонтеров. Проработана возможность использования вертолета санавиации.

Волжский Крестный ход начал свою историю с 1999 года. Тогда в преддверии 2000-летия Рождества Христова по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 20 июня от истока Волги начался Крестный ход по водам трех великих рек: Волги, Днепра и Западной Двины. В 2000 году традиция освящения истока реки Волги и начало Волжского крестного хода были объединены в один праздник.

В 2018 году юбилейный XX Волжский Крестный ход охватил 24 муниципалитета Тверской области. Он был посвящён 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев.

Пресс-служба Правительства Тверской области