Татьяна Слесарева: «Игорь Руденя поставил комплексные задачи по организации летнего отдыха детей»

Директор многопрофильной гимназии №12 города Твери Татьяна Слесарева считает, что в летний период образовательные учреждения должны задействовать весь свой потенциал для организации отдыха детей, а также привлечь дополнительные ресурсы.

Комментируя итоги заседания Правительства Тверской области, которое 28 мая провел губернатор Игорь Руденя и на котором обсуждались вопросы летней оздоровительной кампании детей, Татьяна Слесарева сделала акцент на расширении возможностей школ для обеспечения качественного, безопасного и содержательного отдыха городских школьников.

«С каждым годом требования к организации летнего отдыха детей в школах ужесточаются. И губернатор Игорь Руденя на заседании областного правительства поставил комплексные задачи. Мы начали подготовку еще в марте. Воспитатели, начальник лагеря, сантехник прошли медосмотр, продуманы вопросы питания и организации досуга школьников. Площади нашего образовательного учреждения не позволяют обеспечить максимально интересный и полезный отдых, поэтому мы заключили на время работы лагеря договоры с библиотеками города и бассейном. Считаю, что образовательные учреждения должны использовать по максимуму свой потенциал, а также привлечь дополнительные ресурсы. Это необходимо для организации полноценного отдыха и развития детей, которые в летний период остаются в городе», – считает Татьяна Слесарева.

Напомним, 28 мая губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили проведение в регионе летней оздоровительной кампании детей. Всего в этом году будет открыто 23 загородных, 525 лагерей дневного пребывания, 67 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных лагерей. В настоящее время завершается подготовка к началу первой смены.

Губернатор поручил профильным министрам и руководителям ведомств до конца мая завершить все подготовительные мероприятия в лагерях, обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации от контрольно-надзорных органов.

В летний период будет организован отдых более 70 тысяч детей, в том числе 3,9 тысячи ребят поправят здоровье в санаториях. Всего в 2019 году организованными формами отдыха будут охвачены порядка 83,7 тысячи ребят.

«Наша задача - планомерно, ежегодно совершенствовать систему отдыха и оздоровления школьников. Это включает в себя укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт и техническое переоснащение зданий и сооружений, повышение квалификации руководителей и педагогических кадров учреждений, обеспечение качественного питания и медицинского обслуживания детей, организацию занятий спортом и интересного досуга», - отметил Игорь Руденя.

В 2019 году финансирование на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей увеличено в 5 раз по сравнению с прошлым годом и составило более 17 млн рублей. Субсидии получили 10 муниципалитетов. Средства направлены на капитальный ремонт корпусов и повышение пожарной безопасности детских лагерей. Ремонтные работы уже проведены в 14 учреждениях.