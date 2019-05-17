В муниципальные библиотеки Тверской области направят более 3100 новых книг

Более 3100 экземпляров пополнят книжные фонды библиотек Твери и области. Вопрос об улучшении комплектации региональных библиотек вошел в повестку заседания Президиума Правительства Тверской области 28 мая, которое прошло под председательством Губернатора Игоря Рудени.

Книги, в том числе об истории тверского края, направят в библиотеки Твери, Торжка, Бологовского, Бельского, Весьегонского, Жарковского, Западнодвинского, Зубцовского, Калязинского Кесовогорского, Конаковского, Лихославльского, Ржевского, Старицкого, Торопецкого районов. А также в учреждения Удомельского, Кашинского, Нелидовского и Осташковского городских округов, ЗАТО Озерный и ЗАТО Солнечный и другие муниципалитеты.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, библиотеки на местах должны стать центрами развития культуры для территорий Тверской области.

«Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдалённых районах и сельской местности», – считает Игорь Руденя.

В Тверской области ведется информатизация муниципальных библиотек. За 2018 год на 11% увеличилось количество учреждений, подключенных к сети Интернет. В настоящий момент доля учреждений, где доступны цифровые технологии, составляет более 80%. Кроме того, выросло количество библиографических записей электронного каталога.

В 2019 году на подключение библиотек Верхневолжья к сети Интернет из областного и федерального бюджета выделяется более 1,7 млн рублей. Кроме того, свыше 1 млн рублей из областного и федерального бюджетов предусмотрено на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области