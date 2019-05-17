В Тверской области пройдёт профилактическая операция «Мотовездеход»

1 июня на территории Тверской области стартует профилактическая операция «Мотовездеход». Сотрудники регионального Гостехнадзора будут проверять соблюдение владельцами техники безопасности при эксплуатации таких транспортных средств.

В регионе зарегистрировано свыше 1800 колесных мотовездеходов. Безопасное использование такой техники требует от водителей определенного уровня подготовки и знаний основ безопасной эксплуатации самоходных машин, наличия соответствующего удостоверения на право управления внедорожными мотосредствами. Транспорт должен быть зарегистрирован в органах Гостехнадзора и иметь государственный регистрационный знак.

Также сотрудниками ведомства будет проведена разъяснительная работа среди владельцев мотосредств и организаций, осуществляющих торговлю внедорожной мототехникой.

Профилактические мероприятия в рамках операции «Мотовездеход» пройдут в местах массовой эксплуатации внедорожной мототехники: лесных массивах, охотугодьях, туристических комплексах, а также на дорогах общего пользования.

Профилактическая операция «Мотовездеход» продлится до 15 июня.

Пресс-служба Правительства Тверской области