Леонид Проценко: «Тверская область занимает в ЦФО существенное положение по количеству лагерей»

Исполняющий обязанности директора Федерального центра детско-юношеского туризма и краеведения Леонид Проценко в качестве эксперта принял участие в заседании Правительства Тверской области, которое 28 мая провел губернатор Игорь Руденя, и высказал рекомендации по вопросу проведения в регионе летней оздоровительной кампании детей.

«Тверская область занимает в Центральном федеральном округе существенное положение по количеству лагерей», – сказал Леонид Проценко, отметив, что региону удалось сохранить хорошие показатели.

В числе позитивных моментов эксперт назвал наличие в регионе работающего реестра организаций отдыха детей, а также отметил положительный опыт региона по подготовке вожатых и организации работы трудовых и палаточных лагерей.

Леонид Проценко рекомендовал обратить внимание на экономическую составляющую работы летних оздоровительных лагерей, в частности, на тарифную политику в их отношении. По мнению эксперта, определенные льготы и преференции будут способствовать развитию государственно-частного партнерства в организации детского отдыха.

Напомним, 28 мая губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом обсудили проведение в регионе летней оздоровительной кампании детей. Всего в этом году будет открыто 23 загородных, 525 лагерей дневного пребывания, 67 лагерей труда и отдыха, 30 палаточных лагерей. В настоящее время завершается подготовка к началу первой смены.

Губернатор поручил профильным министрам и руководителям ведомств до конца мая завершить все подготовительные мероприятия в лагерях, обеспечить получение всей необходимой разрешительной документации от контрольно-надзорных органов.

В летний период будет организован отдых более 70 тысяч детей, в том числе 3,9 тысячи ребят поправят здоровье в санаториях. Всего в 2019 году организованными формами отдыха будут охвачены порядка 83,7 тысячи ребят.

«Наша задача — планомерно, ежегодно совершенствовать систему отдыха и оздоровления школьников. Это включает в себя укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт и техническое переоснащение зданий и сооружений, повышение квалификации руководителей и педагогических кадров учреждений, обеспечение качественного питания и медицинского обслуживания детей, организацию занятий спортом и интересного досуга», — отметил Игорь Руденя.

В 2019 году финансирование на укрепление материально-технической базы оздоровительных лагерей увеличено в 5 раз по сравнению с прошлым годом и составило более 17 млн рублей. Субсидии получили 10 муниципалитетов. Средства направлены на капитальный ремонт корпусов и повышение пожарной безопасности детских лагерей. Ремонтные работы уже проведены в 14 учреждениях.

«При организации всех форм отдыха первоочередное внимание должно быть уделено детям из многодетных семей и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Это важное направление реализации задачи по поддержке семей, поставленной Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным», — обозначил Игорь Руденя.

Более 20 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот отдохнут в пришкольных, загородных, палаточных лагерях в 2019 году.