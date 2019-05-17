Игорь Руденя: Проектный офис Тверской области будет контролировать реализацию национальных проектов в регионе

За Министерством экономического развития Тверской области закреплена функция проектного офиса. Такое решение принято на заседании Президиума Правительства региона, которое 28 мая провел Губернатор Игорь Руденя. Главная задача проектного офиса – мониторинг и контроль за выполнением региональных проектов, которые реализуются в рамках национальных проектов.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, исполнение национальных проектов – возможность для Тверской области выйти на качественно новый уровень развития. Задача, стоящая перед исполнительными органами власти – максимально эффективно выполнить все запланированные мероприятия.

«Наши показатели должны позиционировать регион как территорию устойчивого экономического роста, развития социальной инфраструктуры», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье будет реализован целый ряд инициатив, направленных на повышение эффективности региональных и муниципальных органов власти в реализации национальных проектов. Работа будет вестись совместно с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. В Тверской области – первой в стране – будут формировать и обучать отраслевые проектные команды по реализации национальных проектов.

Тверской регион участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город».

Всего на реализацию национальных проектов в Тверской области в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей. Планируемый объем финансирования в 2019 году составит 8,6 млрд рублей федеральных и областных средств. В 2020 году на мероприятия в рамках национальных проектов в Верхневолжье панируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области