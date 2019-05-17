В Тверской области впервые будет открыта профильная смена Российского движения школьников в ходе летней оздоровительной кампании

В 2019 году впервые на базе лагеря «Дружба» в Калининском районе Тверской области будет работать региональная профильная смена Российского движения школьников. Участие в ней примут дети из 25 муниципалитетов Верхневолжья. Программа реализуется в рамках национального проекта «Образование» и направлена на комплексное развитие потенциала личности, формирование активной жизненной позиции детей.

Задачу по улучшению содержательной части отдыха детей в рамках оздоровительной кампании поставил Губернатор Игорь Руденя на заседании регионального Правительства 28 мая.

«Во время пребывания в лагере или санатории дети должны иметь возможность развивать таланты и способности, получать новые знания, заниматься художественным и научно-техническим творчеством. Особое внимание в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо уделить сохранению памяти о героической истории тверской земли и всей нашей страны», — подчеркнул Игорь Руденя.

Приоритетное направление в 2019 году — развитие профильных смен, программ естественно-научной и научно-технической, художественной, экологической, гуманитарной направленности.

В летних лагерях сформирован план мероприятий в сфере культуры и спорта, в том числе массовых — «Дни ГТО», «Зарядка с чемпионом», «Футбол нашего двора», «День здоровья».

В этом году будет реализовываться проект «Искусство – детям», откроется традиционный летний творческий лагерь для молодых дарований региона. Свои программы для отдыхающих в лагерях подготовили центр юных техников, областная детско-юношеская спортивная школа и областная станция юннатов. В частности, продолжится традиционный образовательный проект «Академия леса».

Ребята примут участие в образовательных программах с помощью мобильной лаборатории технопарка «Кванториум», в самом технопарке откроется профильная образовательная смена.

Детей ждут встречи с ветеранами, патриотические мероприятия к Дню России и Дню русское языка, акция «Свеча памяти» 22 июня, проект «Я познаю Россию», лагерь «Юный спасатель», этнографический лагерь «Живая Русь» и фольклорная школа «Веретенка».

Отдельное направление в рамках подготовки летней кампании —организация трудовой занятости подростков. Планируется, что во время летних каникул на временную работу устроятся 3500 ребят. На финансирование этого направления в областном бюджете заложено свыше 26 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области