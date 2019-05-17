Банк России информирует: Как защитят права покупателей новостроек

Жители Тверской области будут защищены от рисков потери денег при покупке жилья в строящемся доме. С 1 июля 2019 года изменится система финансирования жилищного строительства. Новый законодательный порядок предполагает отказ от прямого привлечения средств дольщиков и переход строительных компаний на банковское кредитование.

Теперь средства физических лиц - участников долевого строительства будут храниться на счетах эскроу в банке. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после завершения строительства жилья и регистрации прав на объекты долевого строительства.

Переход на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов позволит обеспечить защиту прав граждан и предотвратить появление новых обманутых дольщиков. При этом средства до 10 миллионов рублей, размещенные на счетах эскроу, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, и подлежат возврату в случае отзыва лицензии у банка. Застройщики, в свою очередь, будут обеспечены стабильным источником финансирования проекта и перестанут зависеть от поступления средств участников долевого строительства.

На текущий момент в Тверской области зарегистрировано 56 застройщиков, от 10 в коммерческие банки поданы заявки на участие в проектном финансировании долевого строительства.

Банк России провел работу по созданию условий для бесперебойного перехода банков на новую схему финансирования долевого жилищного строительства. С учетом срока рассмотрения заявок застройщикам необходимо своевременно подготовить и представить в банки документы для получения кредитов, – рассказал управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Николай Комаров. – Установлены требования к застройщикам, а также к банкам по контролю за проведением банковских операций застройщиками. Постановлением Правительства России определены требования к уполномоченным банкам, имеющим право открывать счета застройщикам и счета эскроу. На 1 мая 2019 года этим требованиям отвечают 63 банка, на сайте Банка России этот перечень обновляется ежемесячно.

Справка: в первом квартале текущего года жителям Тверского региона выдано 2677 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных кредитов выросло на 32 единицы, их совокупный объем увеличился на 8,2%. Объем задолженности по ипотечным кредитам на 1 апреля 2019 года составил 55 млрд рублей. При этом погашение кредитов в подавляющем большинстве обеспечивалось своевременно – не в срок погашено лишь 0,8% кредитных средств.