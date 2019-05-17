Тверской технологический колледж отмечает 75-летие со дня основания. Губернатор Игорь Руденя направил поздравление ветеранам, коллективу, учащимся и выпускникам учреждения.

«В своей деятельности Тверской технологический колледж обеспечивает высокие стандарты обучения и нравственного воспитания учащихся. Благодаря результативной работе квалифицированного преподавательского состава, активному внедрению новых технологий и плодотворному сотрудничеству с предприятиями тверского региона учреждение входит в число лидеров среднего профессионального образования Верхневолжья», - отмечено в приветственном адресе от имени Губернатора Игоря Рудени.

Тверской технологический колледж был создан в годы Великой Отечественной войны для обеспечения промышленности кадрами. За прошедшие годы учреждение подготовило свыше 20 тысяч специалистов для реального сектора экономики. Выпускники колледжа трудятся в агропромышленном комплексе, в сферах туризма и транспорта, сервиса и услуг и других отраслях.

Сегодня в Тверской области уделяется особое внимание развитию системы профессионального образования.

В 2019 году в Тверской области в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» будет создан Центр опережающей профессиональной подготовки.

Предполагаемый объём финансирования проекта - более 55, 7 млн рублей, из которых 54 млн рублей – средства федерального бюджета, свыше 1,6 млн рублей – регионального.

Создание центров опережающей подготовки — часть региональной программы по модернизации системы среднего профессионального образования, направленной на сокращение дефицита кадров на рынке труда и повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей на территории Верхневолжья.

Обучение в Центре будет вестись по стандартам союза «Молодые профессионалы» («WorldSkills»), которые включают в себя лучшие мировые и отечественные практики реальных производств.

Центр будет готовить кадры по востребованным в реальном секторе региональной экономики специальностям - «Машиностроение», «Туризм», «Строительство», «Легкая промышленность», «Сельское хозяйство», «Информационные технологии». Также в учреждении будет проводиться профориентационная работа с подрастающим поколением.

Важная часть в работе по популяризации рабочих специальностей и развитию профобразования на территории Верхневолжья - проведение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), число участников и компетенций которого ежегодно увеличивается. В 2016-м состязания проводились по 5 дисциплинам, в которых проявил себя 21 молодой профессионал, в 2017-м – по 10 с участием 60 студентов. В 2018 году участниками чемпионата стали 118 начинающих специалистов региона, было представлено 20 номинаций, в том числе 4 по программе JuniorSkills, которая введена в 2017 году.

Справочно: В настоящее время в регионе работают 52 организации профобразования – по их количеству Тверская область лидирует среди субъектов ЦФО. По 179 специальностям и более чем 1000 программам профессиональной подготовки обучаются свыше 25 тысяч человек. 70% выпускников тверских колледжей устраиваются на работу.

Пресс-служба Правительства Тверской области