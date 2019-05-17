БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: В Твери обсудили особенности региональной инфляции

24 мая в Отделении по Тверской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу состоялась встреча представителей органов исполнительной власти, финансового сектора, крупных предприятий, ВУЗов, научного сообщества, бизнеса Тверской области на тему: «Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России». В процессе диалога акцентировалось внимание на региональном аспекте, вопросах развития конкуренции в Тверской области.

Встреча организована Банком России для разъяснения целей, мер и результатов денежно-кредитной политики. Особое внимание было уделено оценке текущей и ожидаемой инфляции, региональной и отраслевой специфики, влияющих на динамику цен основных факторов и рисков, определивших последнее решение совета директоров Банка по ключевой ставке 26 апреля 2019 года.

В своем выступлении заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева рассказала о механизме принятия решений по ключевой ставке, о мерах и результатах проводимой денежно-кредитной политики, факторах, оказывающих влияние на инфляцию и о прогнозах мегарегулятора на 2019 год. Ирина Тимоничева подчеркнула, что денежно-кредитная политика Банка России нацелена на закрепление инфляции вблизи 4%, однако это не означает, что инфляция будет 4% по всем группам товаров и услуг. «Это связано с разбросом локальных инфляционных факторов в регионах, но постепенно этот масштаб снизится», - пояснила она.

Управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Николай Комаров рассказал о динамике годовой инфляции в Тверской области и отметил, что в целом она соответствует общероссийским тенденциям. При этом традиционно уровень инфляции в регионе ниже среднего уровня по ЦФО. Так, в апреле годовая инфляция в Тверской области стабилизировалась на уровне 5,3%. Наибольший вклад в инфляцию региона продолжают вносить продовольственные товары, в первую очередь плодоовощная продукция, причинами чему являются внешние по отношению к региону факторы – в Тверской области отсутствует производство ряда овощей в промышленном масштабе (помидоры, капуста, лук), а также отсутствуют тепличные хозяйства. Значительный объем овощей в Тверскую область поступает из южных регионов, поэтому цены на плодоовощную продукцию в значительной степени зависят от поставщиков из других регионов России и политики крупных торговых сетей.

Кроме того, значимым фактором ускорения роста цен на продовольственные товары стало закрытие на территории области в 2018 году порядка 80 магазинов крупнейшего регионального ритейлера, что привело к снижению конкуренции на розничном продуктовом рынке и возможности повысить цены крупным федеральным торговым сетям.

Участники говорили о специфических региональных факторах, влияющих на инфляцию в Тверской области и возможностях снижения их проинфляционного воздействия, необходимости принятия мер по развитию конкуренции в регионе, в том числе на рынке продаж легковых автомобилей, где динамика цен стабильно опережает общероссийскую. Кроме того, на встрече были затронуты вопросы финансирования инвестиционных проектов в регионе.

Говоря об экономической активности в регионе, управляющий Отделением Тверь Николай Комаров отметил в числе доминирующих в структуре валового регионального продукта: промышленное производство, торговлю, транспортировку и хранение. При этом обрабатывающие производства, сельское хозяйство, обеспечение электрической энергией, газом и паром – лидеры по вложениям в основной капитал за последние несколько лет. Говоря об инвестициях как об основном факторе экономического роста, эксперт назвал наиболее привлекательными сферами для частных инвесторов агропромышленный комплекс, объекты туристической и рекреационной сферы, обрабатывающие отрасли, логистику.

В заключение встречи Ирина Тимоничева отметила, что при подготовке к принятию решения по ключевой ставке Банк России анализирует ситуацию в регионах. Она выразила благодарность Правительству Тверской области, Тверьстату, предприятиям и кредитным организациям, принимающим участие в опросах и обследованиях Банка России, за информационную поддержку, подчеркнув важность подобной практики и готовность к расширению взаимодействия.