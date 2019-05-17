В Тверской области почти 5 тысяч почетных доноров стали получателями ежегодной денежной выплаты

В Тверской области в 2019 году почти 5 тысяч человек, награжденные знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», стали получателями ежегодной денежной выплаты. Общий объем финансирования на эти цели в текущем году составляет более 74,3 млн рублей.

В Тверской области в сдаче донорской крови активно участвует молодежь, студенты вузов и колледжей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, проведение подобных акций способствует формированию активной гражданской позиции у молодого поколения, позволяет привлечь в ряды доноров еще больше неравнодушных людей.

В настоящее время заготовка и переработка крови и её компонентов в Верхневолжье проводится Тверской областной станцией переливания крови, в состав которой входят территориальные отделения, расположенные в Вышнем Волочке и Ржеве, а также двумя отделениями переливания крови, входящими в состав областной клинической больницы и Кашинской центральной районной больницы.

В 2018 году всеми подразделениями региона заготовлено около 8000 литров цельной крови. Всего в прошлом году участниками донорского движения в регионе стали почти 7000 человек, четверть из них – впервые.

В регионе ведется модернизация учреждений службы крови региона, направленная на укрепление материально-технической базы, приобретается современное высокотехнологичное медицинское оборудование. В феврале 2017 года на Тверской областной станции переливания крови введена в эксплуатацию молекулярно-биологическая лаборатория, что позволило проводить централизованное обследование всей донорской крови, заготавливаемой в регионе, на выявление вирусов гепатита и ВИЧ методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).

В 2018 году введена аппаратная вирусинактивация свежезамороженной донорской плазмы, внедрены другие современные процедуры, которые обеспечивают инфекционную и иммунологическую безопасность компонентов донорской крови.

20 апреля в России отмечался Национальный день донора крови. В Тверской области к этой дате были приурочены Дни донора, прошедшие на территории Верхневолжья.