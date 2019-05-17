На фестивале «Красная площадь» в Москве Тверская область представит книги о Верхневолжье

С 1 по 6 июня в Москве в пятый раз состоится книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина и Дню русского языка. В этом году «Красная площадь» пройдёт под эгидой Года театра. Тверская область по приглашению «Ассоциации книгоиздателей России» впервые примет участие в работе фестиваля объединённой командой, в которую войдут издатели, писатели, художники, журналисты, библиотекари региона.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие Тверской области во всероссийских и международных выставках, презентационных мероприятиях способствует продвижению региона на туристическом рынке.

На стенде Тверской области, который будет развернут на Красной площади, представят книги издательств региона: путеводители, художественную и детскую литературу, книги по истории и культуре тверского края, литературу духовного содержания.

В программу книжного праздника включено несколько мероприятий, которые проводят представители Тверской области. 4 июня запланирована виртуальная экскурсия «На Красной площади гуляем по Твери», презентация книги «Я гуляю по Твери. Для тех, кто хочет познакомиться с городом… и не знает, с чего начать», а также встреча с тверскими писателями.

6 июня состоится презентация альманаха «Михаил Тверской. Путь домой», который издан в Тверской области в год 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия преставления его супруги Анны Кашинской. Книга рассказывает об истории жизни и подвига святого благоверного князя, прошлом и настоящем народов Ингушетии, Чечни, Грузии, Калмыкии и других территорий, связанных с его именем. В создании альманаха принимали участие ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты, студенты, волонтёры из России и зарубежных стран. Иллюстрации к различным разделам созданы юными художниками.

Стенд Тверской области будет работать на площадке «Регионы России». Фестиваль будет работать 1 и 2 июня с 10.00 до 23.00, 3, 4, 5 и 6 июня с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

Организаторы события – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российский книжный союз, Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Правительства Москвы.

Пресс-служба Правительства Тверской области