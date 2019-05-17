Тверская область участвует в национальном проекте по развитию международной кооперации и экспорта

В 2019 году Тверская область участвует в федеральном проекте «Промышленный экспорт» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Его основным мероприятием является реализация промышленными предприятиями корпоративных программ повышения конкурентоспособности, направленных на увеличение объемов экспортной продукции.

В настоящее время в Тверской области ведется квалификационный отбор производителей, которые затем смогут рассчитывать на федеральную поддержку в реализации своих планов по развитию экспорта. В настоящее время в региональное Министерство промышленности подано пять заявок – от АО «ЭКСМАШ» (производство строительной техники), ЗАО «Тверской экскаватор» (строительно-дорожная техника), ООО «Лихославльский завод «Светотехника» (осветительное оборудование), АО «Каменская БКФ» (производство бумаги и картона), ООО «ЛПХ «Сияние» (пиломатериалы).

Тверская область участвует в 12 национальных проектах, по которым разработано 50 региональных проектов, в том числе дополнительно – паспорт регионального проекта «Умный город».

Национальные проекты реализуются в соответствии с указом Президента Владимира Путина. По мнению Губернатора Игоря Рудени, их исполнение – шанс для Тверской области выйти на качественно новый уровень развития.

«Наши показатели должны позиционировать регион как территорию устойчивого экономического роста, развития социальной инфраструктуры», – считает Игорь Руденя.

Всего на реализацию национальных проектов в Тверской области в ближайшие три года направят почти 26 млрд рублей. Планируемый объем финансирования по всем национальным проектам в регионе в 2019 году составит 8,6 млрд рублей, из них 6,5 млрд рублей средства федерального бюджета, 2,1 млрд рублей – областного. В 2020 году на нацпроекты в Верхневолжье панируется направить 8,9 млрд рублей, в 2021 году – 8,3 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области