Губернатор Игорь Руденя провел встречу с руководством ГК «Агропромкомплектация»

Строительство и ремонт дорог в Тверской области – это не только транспортная доступность, но и новые возможности для развития производства. 27 мая Губернатор Игорь Руденя провел встречу с генеральным директором ГК «Агропромкомплектация» Сергеем Новиковым и генеральным директором АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Денисом Дородных. На встрече обсудили перспективы расширения производственных мощностей холдинга в Тверской области, а также вопросы развития транспортной инфраструктуры.

В настоящее время ГК «Агропромкомплектация» в Верхневолжье реализует инвестиционные проекты в объеме около 9 млрд рублей. В общей сложности создано почти 3000 рабочих мест.

«Наша основная задача – это рабочие места во внебюджетной сфере и рост валового регионального продукта. «Агропромкомплектация» эффективно работает в этом направлении», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Среди ключевых тем встречи - ремонт дорог в Ржевском районе. На этой территории вводятся в эксплуатацию два новых свиноводческих комплекса – Звягинский СВК и Успенский СВК. Как было озвучено на совещании, подъездные пути с твердым покрытием, ведущие к комплексам, будут построены за счет средств предприятия. Капитальный ремонт дорог местного значения в Ржевском районе в настоящее время реализуется регионом.

Так, в текущем году отремонтируют подъезд к деревне Бутово, протяженностью 2,5 км (Успенский СВК). Стоимость проекта – 107 млн рублей. Из областного бюджета на эти цели выделяется 85,6 млн рублей, из местного – 21,4 млн рублей. Планируется замена на всем протяжении дороги грунтового покрытия на асфальтовое. Запланирован и ремонт мостового сооружения с полной заменой всех конструкций.

Также со стороны региона рассматривается возможность проведения капитального ремонта двух дорог общей протяжённостью 3 км, к которым примыкают подъездные дороги Звягинского СВК. Как отметил Игорь Руденя, данные объекты могут быть включены в программу ремонта на следующий год.

Кроме того, в этом году будет отремонтирован участок дороги «Конаково – Дулово - Высокое» в Конаковском районе. Обновление дороги, в частности, обеспечит подъезд к комплексам предприятия, расположенным в Конаковском районе.

Всего в программу ремонта дорог местного значения на 2019 год в Тверской области включено более 300 объектов во всех муниципалитетах Верхневолжья общей протяжённостью около 210 км участков муниципальных дорог.

Справочно: ГК «Агропромкомплектация», один из крупнейших сельхозтоваропроизводителей Верхневолжья, на территории региона реализует ряд проектов – свиноводческие и молочный комплексы, мясоперерабатывающий и молочный заводы, а также растениеводческое производство, элеватор и комбикормовый завод.

В 2017-2018 году ГК «Агропромкомплектация» была оказана финансовая поддержка из федерального и областного бюджетов на общую сумму 3,2 млрд рублей. Основные направления поддержки – возмещение части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию АПК и субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, страхование растениеводства и животноводства и др.