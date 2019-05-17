Заключен госконтракт на ремонт дороги «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна» в Тверской области

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области будет отремонтирована дорога «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна». Дорожный фонд региона заключил контракт с подрядной организацией сроком на два года. В 2019-м приведут в порядок 25 км дороги, в 2020-м – ещё около 25 км в Рамешковском и Бежецком районах.

«Модернизация сети автодорог, повышение транспортной доступности напрямую влияет на рост экономики и реализацию потенциала всех территорий Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Приоритетные направления ремонта – дороги, ведущие к территориям экономического роста, туристическим и другим значимым для региона объектам.

Дорога регионального значения «Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна» общей протяженностью 256,8 км проходит по территории 6 районов: Калининского, Рамешковского, Бежецкого, Краснохолмского, Молоковского, Весьегонского. Она обеспечивает транспортное сообщение Твери с районными центрами северо-востока региона, а также выход в Вологодскую область.

Трасса является туристическим маршрутом к Рыбинскому водохранилищу, ведет к градообразующим районным предприятиям: это агропромышленный комплекс ООО «Коралл» (Бежецк), Весьегонский винзавод.

Работы будут вестись по технологии регенерации. Существующее асфальтобетонное покрытие отфрезеруют, после чего уложат три слоя нового: регенерируемый из асфальтогранулобетонной смеси, выравнивающий и верхний из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Участок ремонта 2019 года – с 37 км по 62 км (от поворота на автодорогу «Калязин - Кашин - Горицы - Кушалино»). Подрядчик уже приступил к обустройству строительного городка. На объекте смонтируют асфальтобетонный завод производительностью 140-160 тонн в сутки, а также специальную мобильную смесительную установку КМА 220 для изготовления холодной смеси для устройства регенерируемого слоя.

Всего в 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области отремонтируют 104 километра автодорог регионального значения. Кроме «Тверь - Бежецк - Весьегонск - Устюжна», в нормативное состояние приведут участки автодорог «Торжок - Осташков», «Осташков - Селижарово - Ржев» и «Красномайский - Фирово».

Пресс-служба Правительства Тверской области