БАНК РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ: За квартал жители Тверской области взяли 5,2 млрд рублей ипотечных кредитов

В январе-марте текущего года жителям Тверского региона было выдано 2677 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных кредитов выросло на 32 единицы, их совокупный объем увеличился на 8,3%.

Объем задолженности по ипотечным кредитам жителей региона на 1 апреля 2019 года составил 55 млрд рублей. При этом погашение кредитов в подавляющем большинстве обеспечивалось своевременно - не в срок погашено лишь 0,8% кредитных средств.

Средний размер ипотечного жилищного кредита в первом квартале составил 1,94 млн рублей. Средневзвешенный срок увеличился до 18 лет.

Ипотечные кредиты в иностранной валюте жителям региона не выдавались.

По состоянию на 01.04.2019 на территории Тверской области действуют 2 региональных банка, 4 филиала банков (в том числе 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе), 168 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России