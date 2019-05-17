27 мая Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области, на котором обсудили вопросы по основным направлениям работы.

Одна из наиболее актуальных тем - участие региона в Петербургском международном экономическом форуме, который в этом году пройдёт 6-8 июня. На стенде Верхневолжья в экспозиции ПМЭФ будет представлен инвестиционный и промышленный потенциал Тверской области. Центральное место займёт межрегиональный туристический проект «Государева дорога». Тверскую делегацию возглавит Губернатор Игорь Руденя.

На совещании также обсуждался ход весенних полевых работ на сельхозугодьях региона. Были рассмотрены обращения граждан по вопросам дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, транспортного обслуживания.

Пресс-служба Правительства Тверской области