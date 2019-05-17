В Тверской области работники здравоохранения пройдут инструктаж по медицинскому обслуживанию детей в летних лагерях

28 мая в Твери пройдёт семинар-инструктаж по медицинскому обслуживанию детей в период летней оздоровительной кампании 2019 года. Участие в нём примут медицинские работники, выезжающие в летние оздоровительные учреждения, представители Роспотребнадзора по Тверской области и узкие врачи-специалисты.

Качественная организация работы медиков в загородных и пришкольных лагерях – одна из составляющих обеспечения безопасности детей в период летнего отдыха. Задачу создать все условия для безопасного и интересного проведения каникул поставил Губернатор Игорь Руденя. По мнению главы региона, необходимо держать на постоянном контроле вопросы питания, проведения санитарных мероприятий, подготовку персонала.

В Верхневолжье в 23 загородных лагерях и на детских дачах «Отмичи» в каждую смену летней оздоровительной кампании медицинскую помощь будут оказывать 48 работников государственных учреждений здравоохранения Твери и области.

13 загородных лагерей, расположенных на территории Калининского района, закреплены за детскими больницами города Твери. Наибольшее количество лагерей будет обслуживать клиническая детская больница №2 («Дружба», «Романтик», «Компьютерия», «Тверца» и палаточный лагерь «Родники»). Медперсонал детской больницы №3 отправится в «Радугу», «Спутник», «Звездный» и «Экспресс». В ведении Детской больницы №1 и 6-й горбольницы - по два лагеря соответственно, «Ромашка» и «Ровесник», «Чайка» и «Детские дачи «Отмичи». Еще 10 оздоровительных лагерей расположены в районах Тверской области. Их обслуживание закреплено за центральными районными больницами Бежецка, Бологое, Вышнего Волочка, Калязина, Кашина, Конаково, Кимр, Осташкова, Рамешек и Ржева.

В оздоровительных лагерях медицинский персонал обязан в начале и в конце смены провести антропометрические и физиометрические исследования детей, ежедневно осматривать ребят, контролировать санитарное состояние и содержание всех помещений на территории учреждения, организацию режима дня, выполнение норм питания детей, качество поступающих продуктов и условия их хранения, технологии приготовления блюд, качество готовой пищи и др.

В пришкольных лагерях с дневным пребыванием медицинскую помощь будут оказывать медицинские сотрудники, работающие в школе в течение года.

Ранее в Твери состоялся инструктаж для вожатых детских лагерей. Обучение на основе практико-ориентированных тренингов было организовано для студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений, которые планируют работать в детских оздоровительных лагерях. Будущие вожатые отработали навыки воспитательной работы с детьми, программы развивающего обучения, а также прошли подготовку по оказанию доврачебной помощи, действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, ознакомились с санитарно-гигиеническими нормами и правилами в организациях отдыха детей.

Летом 2019 года в 23 загородных оздоровительных лагерях, 527 лагерях с дневным пребыванием, 67 лагерях труда и отдыха и 29 палаточных лагерях отдохнут свыше 70 тысяч детей от 6 до 17 лет.

В ходе детской оздоровительной кампании будут реализованы мероприятия спортивной, экологической, патриотической и краеведческой направленности.

Более 200 детей из Тверской области в этом году отдохнут в федеральных детских центрах «Артек», «Орленок» и «Смена».

Справочно: В 2019 году более 17,2 млн рублей было выделено 10 муниципальным образованиям Тверской области из регионального бюджета на укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления детей. Средства были направлены Твери, Вышнему Волочку, Кимрам, Ржеву, Осташковскому и Кашинскому городским округам, Бежецкому, Бологовскому, Калязинскому и Рамешковскому районам. Софинансирование со стороны муниципалитетов составило более 9 млн рублей, общая сумма с учетом региональной поддержки – свыше 26,2 млн рублей.

Приоритетные направления расходов – закупка столово-кухонного оборудования, техники для обеспечения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, ремонт помещений, кровель, замена оконных блоков.