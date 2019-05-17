Тверская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме-2019

С 6 по 8 июня 2019 года в северной столице пройдет Петербургский международный экономический форум-2019. Его главная тема в этом году – «Формируя повестку устойчивого развития». В мероприятии примет участие делегация Тверской области, которую возглавит Губернатор Игорь Руденя.

«Важно не только обеспечить достойное представление Верхневолжья на площадке Петербургского международного экономического форума, но и решить в рамках форума задачи по привлечению инвесторов в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В экспозиции ПМЭФ будет размещён стенд Тверской области, где представят инвестиционный и промышленный потенциал региона. Центральным проектом, который презентуют на стенде, станет «Государева дорога». Его планируется реализовывать совместно с Московской, Ленинградской и Новгородской областями. Цель проекта – объединить ресурсы четырех регионов и создать единое культурно-туристическое пространство на всем пути следования туристов из Петербурга в Москву.

Предполагается, что на ПМЭФ-2019 Игорь Руденя проведёт ряд деловых встреч с руководителями банковских и производственных организаций, будут подписаны соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области с ведомствами и крупными компаниями.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, с 2006-го – под патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За это время форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых и политических кругов, обсуждения ключевых экономических вопросов.

Тверская область принимает участие в ПМЭФ с 2006 года.

В 2018 году на форуме подписаны соглашения о сотрудничестве между Тверской областью и ПАО «Почта Банк», а также о взаимодействии региона с Федеральным агентством по рыболовству в сфере развития аквакультуры.

Губернатор Игорь Руденя принял участие в пленарном заседании форума, на котором выступили Президент Владимир Путин, руководство ряда государств. Глава тверского региона посетил сессию Энергетическая панель», презентацию интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети». Игорь Руденя обсудил реализацию инвестиционных проектов на территории Тверской области с руководством ООО «ГЕРС Технолоджи», госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», ОАО «РЖД», заместителем Министра промышленности РФ Виктором Евтуховым, заместителем Мэра Москвы, руководителем Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максимом Ликсутовым.

На форуме также подписано соглашение между Бежецким опытно-экспериментальным заводом и Российским межотраслевым научно-техническим комплексом «Нефтеотдача» на поставку бурового оборудования.

Пресс-служба Правительства Тверской области