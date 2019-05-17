В Верхневолжье стартовал основной период сдачи ЕГЭ-2019

27 мая в Тверской области стартовал основной период сдачи единого государственного экзамена. В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 6229 участников, в том числе 5808 - выпускники текущего года.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, выпускники – главный потенциал Тверской области. Успешной сдачи экзаменов и выбора будущей профессии глава региона пожелал ребятам на последнем звонке в тверской школе №15, который состоялся 25 мая.

В Тверской области организованы 57 пунктов проведения экзамена (ППЭ).

Во всех аудиториях в период проведения экзаменов будут осуществляться видеонаблюдение в онлайн-режиме, использоваться технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет» и печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования работ участников ЕГЭ в штабе ППЭ по завершении экзамена.

Выпускникам 11 класса предстоит сдать два обязательных для получения аттестата об образовании экзамена – по русскому языку и математике. Предметы по выбору сдаются в том случае, если результаты нужны для поступления в высшее учебное заведение.

ЕГЭ 2019 года имеет ряд особенностей. Так, участники смогут сдать лишь один экзамен по математике - базовый уровень или профильный. В предыдущие годы экзаменуемые могли сдавать оба варианта математики. В список иностранных языков для сдачи добавился китайский язык. Один человек будет сдавать ЕГЭ по испанскому языку.

27 мая экзамены начались с ЕГЭ по литературе и географии. 29 мая участники сдают математику, 31 мая – историю и химию, 3 июня – русский язык, 5 июня – иностранный язык (письменно) и физику, 7 и 8 июня – иностранный язык (устно), 10 июня – обществознание, 13 июня – информатику и ИКТ, биологию.

Самым массовым экзаменом станет ЕГЭ по русскому языку. Его будут сдавать более 6 тысяч человек. Популярными предметами по выбору являются обществознание (около 3 тысяч человек) и физика (более 1,5 тысяч человек).

Соблюдение процедуры проведения экзаменов контролируют специалисты управления надзора и контроля в сфере образования Министерства образования Тверской области, члены государственной экзаменационной комиссии, представители общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи».

Результаты участники узнают через 10 рабочих дней после экзамена. В случае несогласия с полученными баллами в течение двух дней после оглашения баллов необходимо подать апелляцию.

Во время проведения всей кампании ЕГЭ-2019 в Тверской области работает региональная «горячая линия» +7 (4822) 32 06 19 и «горячая линия» Рособрнадзора +7 (495) 984 89 19, где можно получить любую консультацию, касающуюся единого государственного экзамена, а также «телефон доверия ЕГЭ» +7 (495) 104 68 38, куда можно сообщить о любых нарушениях во время экзаменационной кампании.

Пресс-служба Правительства Тверской области