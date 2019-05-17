Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с участием в зарыблении Волги в Калязине

Участие губернатора Игоря Рудени в зарыблении Волги в Калязине отмечено в рейтинге «Губернаторская повестка» за прошедшую неделю. Об этом сообщается на сайте фонда общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, 22 мая губернатор Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. В реку выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди, выращенной на Конаковском заводе по осетроводству.

«Ценные виды рыб традиционны для Волги. Надеемся, что в ближайшее время жители региона смогут увидеть реальный результат наших действий по восстановлению водных биоресурсов. Работа ведётся в рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Тверской области и Росрыболовства, которое было заключено в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме», – отметил Игорь Руденя.

Как подчеркнул губернатор, в первую очередь важно обеспечить зарыбление ценными видами рыб акватории Волги. В Тверской области уделяется большое внимание сохранению экологии реки. Регион участвует в национальном проекте «Экология», в рамках которого предусмотрена реконструкция и строительство очистных сооружений в ряде городов.

На сегодняшний день воспроизводство водных биоресурсов осуществляется в 9 водоемах Тверской области. Это Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское, Вышневолоцкое водохранилища и озеро Селигер. Всего в этом году в водоемы региона планируется выпустить более 3,8 млн штук молоди рыб различных видов. Уже проведено четыре мероприятия по зарыблению Волги молодью стерляди в объеме 0,47 млн штук.