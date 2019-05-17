ГОВОРИМ ВАМ СПАСИБО!

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Мы, родители группы № 3 детского сада № 1 г. Конаково,
хотим выразить благодарность нашим уважаемым воспита-
телям О.В.Симоновой и Н.В.Колбасовой.
Дорогие наши Ольга Васильевна и Наталья Валерьевна!
Мы пришли к вам три года назад, совсем малышами. Вы с
трепетом и теплотой отнеслись к нашим детям в период их
взросления. Именно вы научили их дружить и уважать друг
друга.
Приводя ребёнка в детский сад, мы со спокойной душой
шли на работу, зная, что наши дети в надёжных руках. Вместе
с вами они познавали мир, радость творчества и самостоя-
тельной деятельности. Именно с вами они смогли оценить
свои первые возможности и достижения. Вы нашли подход к
каждому из них, научили преодолевать трудности. Мы рады
успехам наших детей в детском саду и гордимся их достиже-
ниями. Благодаря вам малыши готовы без страха перейти на
новую ступень своей жизни.
Вы сплотили не только дружный детский коллектив, но и
родительский. Мы с особым теплом будем вспоминать тра-
диционные чаепития, которые вы устраивали после празд-
ников. У нас в группе всегда царила атмосфера добра и уюта.
Именно в ней дети познавали мир, учились и развивались.
Именно в ней вы смогли сформировать маленькие личности.
Вы выпускаете наших детей дружелюбными, общитель-
ными, добрыми детьми, имеющими основные навыки для
дальнейшей жизни в школе. Примите искреннюю благодар-
ность от нас, родителей, и большое спасибо!