ГОВОРИМ ВАМ СПАСИБО!



Мы, родители группы № 3 детского сада № 1 г. Конаково,

хотим выразить благодарность нашим уважаемым воспита-

телям О.В.Симоновой и Н.В.Колбасовой.

Дорогие наши Ольга Васильевна и Наталья Валерьевна!

Мы пришли к вам три года назад, совсем малышами. Вы с

трепетом и теплотой отнеслись к нашим детям в период их

взросления. Именно вы научили их дружить и уважать друг

друга.

Приводя ребёнка в детский сад, мы со спокойной душой

шли на работу, зная, что наши дети в надёжных руках. Вместе

с вами они познавали мир, радость творчества и самостоя-

тельной деятельности. Именно с вами они смогли оценить

свои первые возможности и достижения. Вы нашли подход к

каждому из них, научили преодолевать трудности. Мы рады

успехам наших детей в детском саду и гордимся их достиже-

ниями. Благодаря вам малыши готовы без страха перейти на

новую ступень своей жизни.

Вы сплотили не только дружный детский коллектив, но и

родительский. Мы с особым теплом будем вспоминать тра-

диционные чаепития, которые вы устраивали после празд-

ников. У нас в группе всегда царила атмосфера добра и уюта.

Именно в ней дети познавали мир, учились и развивались.

Именно в ней вы смогли сформировать маленькие личности.

Вы выпускаете наших детей дружелюбными, общитель-

ными, добрыми детьми, имеющими основные навыки для

дальнейшей жизни в школе. Примите искреннюю благодар-

ность от нас, родителей, и большое спасибо!