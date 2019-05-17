Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе на получение международной экологической премии «EcoWorld»

Жителей Тверской области приглашают принять участие в конкурсе на получение ежегодной международной экологической премии «EcoWorld». Заявки принимаются до 31 октября 2019 года на сайте Российской академии естественных наук http://raen.info/activities/proekty4-mezhdunarodnaja-ekologicheskaja-premija-ecoworld.html

Международная экологическая премия «EcoWorld» является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности.

Физические и юридические лица могут представить на конкурс свои проекты, программы, акции. Лучших будут выбирать по нескольким номинациям: «Экологическая политика и окружающая среда», «Экологическое образование, просвещение и культура», «Экологические разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии», «Экологически безопасные товары и продукты питания», «Экология и здоровье человека», «Сохранение биоразнообразия и ландшафтов», «Экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном строительстве, деревянном домостроении, ландшафтный дизайн и архитектурные решения».

Проведение конкурса направлено на содействие развитию экологической политики, повышению уровня экологического образования и экологической культуры, развитию экологической науки, распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья граждан и сохранению биоразнообразия.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в оргкомитете. E-mail: prezidiumraen@yandex.ru ; тел. +7(495)954-26-11.

Пресс-служба Правительства Тверской области